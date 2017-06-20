Техрегламенты против барьеров

Консультативный комитет по тех­ническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил перечни стандартов к тех­регламентам ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и «Об ограничении применения опа­сных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

В частности, в перечни по «рыбному» регламенту включены технические требования к рыбе холодного и горячего копчения, вяленой, мороженой, охлажденной, консервам, икре и т.д. с учетом международных и европейских норм (ISO и EN).

В Перечень стандартов по опасным веществам вошли правила и методы исследований – межгосударственные и национальные стандарты. Их применение позволит наиболее эффективно и полно исследовать уровень содержания в бытовой технике вредных веществ.

Страны ЕАЭС являются крупными производителями и потребителями цемента. Объем торговли цементом, например, Казахстана с другими странами ЕАЭС в 2016 г., составил почти 35 млн. USD, Беларуси – 70 млн., а России – более 100 млн. Поэтому строительный цемент будет включен в единый перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия товаров требованиям техрегламентов ЕАЭС с выдачей документов по единой форме, действительных во всех пяти странах. Таким образом, вводится обязательная сертификация цемента, что, по мнению ЕЭК, должно упростить взаимные поставки и устранить еще одну часть изъятий и ограничений во внутренней торговле.

Консультативный комитет ЕЭК одобрил также разработку изменений в техрегламент ЕАЭС «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». Здесь актуализируются перечни веществ, запрещенных к использованию, и перечни с веществами, красителями, консервантами и УФ-фильтрами, разрешенными к использованию в парфюмерно-косметической продукции.