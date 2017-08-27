Тарифы на коммуналку снова вырастут

В соответствии с постановлением Совмина от 24.08.2017 № 641 «Об индексации субсидируемых государством цен на газ природный и сжиженный, тарифов на электрическую энергию и тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения для населения и внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 1166» приблизительно на 8% поднимутся цены на природный и сжиженный газ, а также тарифы на электроэнергию, отопление и горячую воду для населения (установлены постановлением Совмина от 30.12.2013 № 1166). Как известно, государство их субсидирует.

При этом тариф на тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения увеличится до 16,9259 BYN за 1 Гкал.

Цена за 1 м3 газа в домах и квартирах, оборудованных приборами индивидуального учета расхода газа и индивидуальными газовыми отопительными приборами, в отопительный сезон составит 0,0983 BYN, а в летний – 0,3081 BYN. Столько же (0,3081 BYN) придется заплатить за куб газа в домах и квартирах, оборудованных газовыми счетчиками, если индивидуальные газовые приборы отсутствуют.

В случае, когда жилье приборами индивидуального учета расхода газа не оборудовано, но в нем имеется газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (не газовый), цена за 1 м3 газа вырастет до 2,44 BYN с одного проживающего в месяц. Если же в таком жилье горячая вода отсутствует, но имеется газовая плита и индивидуальный газоводонагреватель, то придется заплатить уже 7,05 BYN за 1 м3 газа с каждого жильца, а если нет и газоводонагревателя, но есть газовая плита, то 1 м3 газа будет стоить 3,98 BYN с одного проживающего.

В домах и квартирах, где есть индивидуальное газовое отопление, оплата за газ, как известно, производится за общую площадь жилого помещения. При этом в отопительный период цена за газ увеличится до 0,4874 BYN за 1 м2, а в летний – до 0,1827 BYN за 1 м2 общей площади в месяц.

В свою очередь, с 1 сентября т.г. вырастут цены и на сжиженный газ. Если квартиры или дома оборудованы газовыми счетчиками, то цена за 1 м3 газа составит:

1,7579 BYN в отопительный сезон и 0,8216 BYN летом – при наличии индивидуального газового отопления;

0,8216 BYN – при их отсутствии.

Если же такие приборы в жилье не установлены, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (не газовый), то цена за 1 м3 сжиженного газа вырастет до 2,44 BYN с одного проживающего в месяц. Если в таком жилье отсутствует централизованное горячее водоснабжение, но имеется газовая плита и индивидуальный газоводонагреватель, то нужно будет платить 6,95 BYN за 1 м3 сжиженного газа с каждого жильца, а если нет и газоводонагревателя (при наличии газовой плиты), то цена за 1 м3 составит 3,26 BYN с одного проживающего.

Цена за сжиженный газ в жилье, оборудованном индивидуальным газовым отоплением, в отопительный сезон увеличится до 5,7713 BYN за 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц, а летом – до 0,8216 BYN за 1 м2.

В баллонах весом 21 кг цена 1 кг газа вырастет до 0,5835 BYN, а всего баллона – до 12,25 BYN.

Что касается электроэнергии, то при наличии в жилых домах или квартирах электроплиты одноставочный тариф составит 0,1094 BYN за 1 кВт⋅ч. В период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) дифференцированный тариф для такого жилья вырастет до 0,0764 BYN за 1 Вт⋅ч, а в остальное время суток – до 0,2189 BYN за 1 Вт⋅ч.

Для отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах) с присоединенной (суммарной) мощностью оборудования более 5 кВт тариф на электроэнергию увеличится до 0,09 BYN за 1 кВт⋅ч в период с 23.00 до 6.00 и до 0,1674 BYN за 1 кВт⋅ч – с 6.00 до 23.00.

Остальная электроэнергия будет поставляться либо по одноставочному тарифу в размере 0,1287 BYN за 1 кВт⋅ч, либо по дифференцированному тарифу 0,09 BYN за 1 кВт⋅ч в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) и 0,2575 BYN за 1 кВт⋅ч в остальное время суток.