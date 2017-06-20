Тарификация и оплата труда водителей автобетоносмесителей

В соответствии с Международным стандартом «Транспорт дорожный. Основные термины и определения. Классификация» ГОСТ 31286-2005 автобетоносмеситель относится к специальным грузовым автомобилям. Вращающаяся емкость-барабан для перевозки бетона может быть смонтирована на шасси автомобилей МАЗ, БеЛАЗ, КамАЗ, Merce­des-Benz, Volvo, MAN. Наиболее востребованы автобетоносмесители объемом 4–5 м3, а на крупных стройках – 6–8 м3. За рубежом наиболее популярный объем 6 м3.

Тарификация

Тарификация рабочих – это присвоение рабочим квалификационных разрядов, категорий, классов (далее – разряды) на основании требований тарифно-­квалификационных характеристик профессий рабочих.

Согласно...