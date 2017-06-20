Консультации
Тарификация и оплата труда водителей автобетоносмесителей
На объекты строительства бетон доставляют автобетоносмесители, пришедшие на смену автомобилям-самосвалам. Рассмотрим практику тарификации и оплаты труда водителей этих машин.
В соответствии с Международным стандартом «Транспорт дорожный. Основные термины и определения. Классификация» ГОСТ 31286-2005 автобетоносмеситель относится к специальным грузовым автомобилям. Вращающаяся емкость-барабан для перевозки бетона может быть смонтирована на шасси автомобилей МАЗ, БеЛАЗ, КамАЗ, Mercedes-Benz, Volvo, MAN. Наиболее востребованы автобетоносмесители объемом 4–5 м3, а на крупных стройках – 6–8 м3. За рубежом наиболее популярный объем 6 м3.
Тарификация
Тарификация рабочих – это присвоение рабочим квалификационных разрядов, категорий, классов (далее – разряды) на основании требований тарифно-квалификационных характеристик профессий рабочих.
Согласно...