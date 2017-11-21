Тактика стабилизации и стратегия развития малого бизнеса

Белорусские предприниматели оценили последние действия правительства по достижению макроэкономической стабилизации и улучшению регулирования. Внешняя среда меньше осложняет ведение бизнеса, который теперь иначе воспринимает характер барьеров. На первый план вышли проблемы, связанные с эффективностью рынков, но преодолевать их легче, чем выживать в условиях высокой инфляции и нестабильности курса. К таким выводам пришел аналитик Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович в исследовании «Влияние внешней среды на развитие малого и среднего бизнеса Беларуси».

Сектор малого и среднего бизнеса одним из первых начал восстанавливаться после рецессии 2015–2016 гг. Его роль в экономике в целом ограничена, а возможности сдерживаются наличием внутренних барь­еров (кадровых, управленческих, маркетинговых, финансовых и т.п.) и внешних, сфор­мированных государст­вен­ным регулированием и макроэкономическими факторами. Роль последних увеличивается тем, что большинство частных малых и средних предприятий ориентировано не на интенсивное развитие, а на экстенсивное.

ОЧЕРЕДНОЙ опрос руководителей и собственников 404 частных малых и средних ком­паний, проведенный Исследовательским центром ИПМ, показал интересные результаты. С одной стороны, существенных изменений в законодательстве, влияющих на условия ведения бизнеса в Беларуси, во II половине 2016 г. и начале 2017 г. не произошло (что отразилось на позициях страны в рейтинге Всемирного банка Doing Business – 2018). Но средняя оценка изменения биз­нес-среды у самим субъектов МСБ явно улучшилась, хотя и не достигла уровня 2011 г. и 2013–2014 гг. Сейчас набрано всего 2,6 балла (по 5-балльной шкале), но доля предприятий, отметивших ухудшение условий, снизилась с 68,5 до 42,9%. Правда, тех, кто ощутил улуч­шение бизнес-среды, набралось всего 12,6%, но в целом жалоб на внешние условия стало куда меньше. Оценки улуч­шились во всех отраслях экономики, особенно в строительстве, по которому прошлый кризис ударил больше всего. Наиболее положительные оце­н­ки были получены от средних пред­приятий. Нет особых раз­личий по возрасту компаний и месту расположения. Это, по мнению аналитиков ИПМ, показывает, что на бизнес в регионах влияют во многом макро­экономические факторы и об­щее госрегулирование, а воз­можности влияния на биз­нес-­среду местных властей ограничены.

Если в 2015–2016 гг. бизнес нейтрально оценивал усилия правительства по обеспечению благоприятных условий ведения бизнеса, то в новом опросе есть позитивные сдвиги. Так, средний балл оценки мер по развитию частной собственности и защите прав на нее вырос за 2 года с 2,98 до 3,12, ликвидации излишних административных барьеров – с 3,06 до 3,24, налоговому стимулированию – с 3 до 3,17, смягчению контроля – с 2,99 до 3,26, улучшению качества законодательства, регулирующего пред­принимательскую деятельность, – с 3,02 до 3,1. Несколько хуже обстоят дела с обеспечением равных условий ведения бизнеса и развития добросовестной конкуренции субъектов хозяйствования независимо от формы собственности: здесь оценка выросла с 2,91 лишь до 3,01 балла, а равными условия ведения бизнеса для частных и государственных предприятий назвали только 12,9% респондентов, как и в 2015 г. Интересно, что в секторе строительства равенство признает 22,6% – возможно, потому, что кризис в одина­ковой степени затронул в этой сфере всех. В то же время почти половина респондентов (47,4%) уверена, что контролирующие органы предвзято относятся к частному сектору.

Стоимость аренды, долгое время считавшаяся одним из главных признаков неравной конкуренции, беспокоит част­ный сектор гораздо меньше. Ситуация на рынке недвижимости сократила долю респондентов, отметивших эту про­блему, с 42,4 до 32%. Взамен на первый план вышла проблема различий в ценах на сырье для государственных и частных компаний: доля соответствующих оценок выросла с 25,6 до 35,2%, а в промышленности – с 37 до 44%.

По-прежнему частный бизнес чувствует себя ущемленным в вопросах лицензирования и доступа к кредитованию.

Примечание. Шкала оценки от 1 до 5, где 1 – отрицательная оценка действий правительства, которая предполагает, что они очень мешали ведению бизнеса, 5 – положительная оценка действий правительства, которая означает, что они очень помогли ведению бизнеса.

ВОСПРИЯТИЕ условий ведения бизнеса формируется под воздействием не только мер госрегулирования и правоприменительной практики, но и общей макроэкономической ситуации. Так, 2/3 респондентов, отметивших ухудшение условий для бизнеса, отмечали также и ухудшение экономических показателей своей деятельности, а половина респондентов не видит ни положительных, ни отрицательных сдвигов. Зато те, кто отметили улучшение условий ведения бизнеса, в основном признают и улучшение своего экономического положения. Таким об­разом, улучшение деловой среды неразрывно связано с вос­становлением экономики после стагнации последних лет. К тому же сектор МСП раньше остальных начал демонстрировать тенденции к росту, что способствует возникновению оптимистичных оценок.

Опрос показывает, что острота кризиса для сектора МСП снижается. Это проявляется в ситуации со спросом на товары и услуги, неплатежами. Тем не менее они все еще остаются крайне актуальными для бизнеса. К тому же сохраняются трудности с получением финансирования и промежуточных продуктов от поставщиков.

Проблема спроса несколько смягчилась в сфере услуг и строительстве, но в торговле и промышленности она сохраняется на прежнем уровне, особенно на внутреннем рынке. При этом выигрывают новые предприятия, демонстрирующие гибкость и ориентацию на внешний спрос, среди которых выделяются малые. Бизнес в Минске и Мин­ской области страдает от со­кращения спроса и проблемы неплатежей меньше, чем в остальных регионах.

Выход из острой фазы кризиса сопровождается изменением стратегий МСБ. Если в 2016 г. 82 компании сокращали издержки, в т.ч. на трудовые ресурсы, то в 2017-м этой стратегии придерживались лишь 56,1% рес­пондентов. Зато число тех, кому приходится снижать цены, выросло с 33,8 до 47,6% (среди малых предприятий – с 35,2 до 51,8%), а сокращающих производство – с 18,8 до 23,9%.

При этом малые предприятия с численностью до 50 человек чаще снижают цены, чем более крупные, а более молодые компании, созданные после 2005 г., значительно реже сокращают производство и издержки, чаще держат цены стабильными.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, острота кризиса в секторе МСБ ощутимо снизилась, но масштабы влияния этого улучшения на восприятие условий ведения бизнеса в Беларуси не очевидны. Меняется оценка основных барьеров развития сектора МСБ. В 2016 г. 61,7% респондентов называли главными проблемами нестабильность рубля и инфляцию, а в 2017-м – только 37,7%. Теперь на 1-е место среди барьеров вышло валютное регулирование. Таким образом, жесткая монетарная политика Нацбанка и меры по снижению инфляции оказались ключевым фактором, способствующим улучшению бизнес-среды.

Ограничивающим фактором развития во многом становится состояние рынков, в т.ч. проблема неравных условий ведения бизнеса, вызванных недобросовестной конкуренцией, коррупцией, низкой эффективностью судебной системы и протекционизмом на внешних рынках. Выросла значимость проблемы госрегулирования цен и ограниченного доступа к рынку земли, особенно для предприятий, ориентированных на развитие. Но в целом в МСБ преобладают компании, задачи которых ограничиваются выживанием. Для них наиболее актуальными барьерами по-прежнему остаются дороговизна аренды и кредитов, а также высокие налоги.

Традиционная проблема для бизнеса – изменчивое законодательство. Есть претензии к качеству обучения специалистов и выбору работников. Кроме того, отмечено несоответствие зарплатных ожиданий соискателей фактическому уро­вню оплаты труда. Это свидетельствует об изменении ситуации на рынке труда и роли человеческого капитала. В разгар кризиса трудовые ресурсы во многом воспринимались как те­кущие издержки, которые приходилось сокращать, а теперь они вновь стали для ком­паний важным фактором раз­вития.

Практически все отметили отсутствие улучшения доступности банковского кредитования. При этом не обнаружена связь между вероятностью получения кредита и оценкой экономического положения заем­щика. Так что корень трудностей кроется скорее в неблаго­приятных условиях кредитования, хотя многие отмечают проблемы высоких ставок и жестких требований по залогу.

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БЛАГОДАРЯ улучшению ма­кроэкономической среды и ослаблению административного пресса доля тех, кто считает внешние барьеры непреодолимыми, снизилась с 39,2% в 2016 г. до 31,5% в 2017-м. Такие оценки почти не зависят теперь ни от размера компаний, ни от сферы деятельности. Но если строительные и торговые компании стали меньше жаловаться на непреодолимость барьеров, то в промышленности и секторе услуг оценки не улучшились. По-видимому, в деловой среде восприятие ус­ловий ведения предпринимательской деятельности не­сколько иное, чем представляют как власти, так и функционеры бизнес-союзов и популярные публицисты. Даже небольшое улучшение макроэкономической ситуации существенно повышает оптимизм бизнеса. Но деловой климат не станет по-настоящему комфортным, пока не появится равноправная конкуренция. А для этого закон должен быть одинаковым для всех, независимо от формы собственности.

Автор публикации: Оксана КУЗНЕЦОВА