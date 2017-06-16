Табель рабочего времени как первичный документ

Относится ли табель рабочего времени к первичным учетным документам и должен ли бухгалтер по расчету с персоналом принимать табеля учета рабочего времени, производить их выверку?

Табель учета рабочего времени относится к документам по личному составу как один из первичных документов о труде.

Первичным учетным документом является документ, на основании которого хозяйственная операция отражается на счетах бухгалтерского учета (ст. 1 Закона от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности», далее – Закон № 57-З).

Формы первичных учетных документов, обязательных для применения, включены в первичных учетных документов, утв. постановлением Совмина от 24.03.2011 № 360 (далее – Перечень № 360). Формы первичных учетных документов, не включенных в Перечень № 360, могут утверждаться республиканскими органами государственного управления по согласованию с Минфи...