Суета вокруг пенсионного возраста

Указом от 14.12.2016 № 452, вступающим в силу с 1 января 2017 г., внесены изменения в ранее принятые акты главы государства для приведения их в соответствие с Указом от 11.04.2016 № 137 «О совершенствовании пенсионного обеспечения».

Напомним, что Указом № 137 с 1 января 2017 г. вводится поэтапное ежегодное повышение на 6 месяцев общеустановленного пенсионного возраста до достижения мужчинами 63 лет, женщинами – 58 лет. Такое же увеличение (на 3 года за 6 лет) предусмотрено для возраста, дающего право на трудовую пенсию по возрасту и за выслугу лет, назначаемую до достижения общеустановленного пенсионного возраста в соответствии с законодательными актами, и на пенсию за выслугу лет для госслужащих.

В связи с этим вносятся изменения в Указ Президента от 12.04.2000 № 180: при заключении контракта с работником, трудовой договор с которым был заключен на неопределенный срок, продлении либо заключении нового контракта срок его действия должен определяться с работником, добросовестно работающим и не допускающим нарушений трудовой, исполнительской и производственно-технологической дисциплины, которому до достижения общеустановленного пенсионного возраста остается не более 2 лет, – не менее чем до достижения указанного возраста.

Конкретный возраст заменен на «общеустановленный пенсионный» также в указах Президента от 30.11.2006 № 705 «О ежемесячном денежном содержании отдельных категорий государственных служащих», от 29.04.2011 № 176 «О государственной поддержке пенсионеров» и некоторых других, а также в Положении об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о порядке предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, утв. Указом Президента от 16.12.2013 № 563. Такая же замена сделана в Указе Президента от 19.01.2012 № 41 «О государственной адресной социальной помощи». Теперь для получения ежемесячного социального пособия трудоспособными лицами будут считаться граждане в возрасте 18 лет и старше, не являющиеся инвалидами I, II группы, не достигшие общеустановленного пенсионного возраста, а также граждане, достигшие этого возраста (без конкретного указания прожитых лет), не имеющие права на государственную пенсию.

После того как все нормативные правовые акты приведут в соответствие с Указом № 452, по мере дальнейшее увеличения пенсионного возраста соответствующие поправки в законодательство о социальном обеспечении можно будет вносить без лишних формальностей.

Автор публикации: Дмитрий КОРШУНОВ