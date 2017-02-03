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№9 (2016) от 03.02.2017

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03 февраля 2017 года

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Консультации

Суд во время отпуска

03.02.2017

В период трудового отпуска работника вызвали в суд в качестве потерпевшего в ДТП.

Имеет ли работник право на продление трудового отпуска?

Да, имеет.

Трудовой отпуск работника может быть перенесен или продлен в течение текущего рабочего года в случае привлечения работника к выполнению государственных обязанностей с правом на освобождение от работы. Трудовой отпуск продлевается на соответствующее число календарных дней либо (по желанию работника) неиспользованная часть отпуска переносится на другой согласованный с нанимателем срок текущего рабочего года.

Работник обязан уведомить нанимателя о причинах, препятствующих использованию трудового отпуска в запланированный срок, и времени продления отпуска.

Согласно ст. 101 ТК на время выполнения государственных или общественных обязанностей, если в соответствии с законо...

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