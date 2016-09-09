Стратегия на 4 года

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял новую стратегию для Беларуси, которая рассчитана на 4 года. В ней определены инвестиционные приоритеты ЕБРР в нашей стране.

«ЕБРР готов поддерживать инициативы правительства по проведению конкретных реформ инвестициями и технической помощью для развития частного сектора, содействия приватизации, а также повышения устойчивости общественной инфраструктуры на основе коммерческих решений», – говорится в сообщении банка.

Своей стратегической сферой ЕБРР определил повышение конкурентоспособности реального сектора белорусской экономики. «ЕБРР будет стараться предоставлять долгосрочное долговое и акционерное финансирование местным и иностранным инвесторам, а также поддерживать кредитование малых и средних пред­приятий (МСП) путем развития устойчивого и коммерчески ориентированного банковского сектора», – сообщили в банке. ЕБРР также продолжит предоставление консультаций МСП с целью повышения их конкурентоспособности. Помимо того, банк будет способствовать приватизации госпредприятий стратегическими инвесторами, которые смогут предоставить капитал и ноу-хау для повышения конкурентоспособности и производительности.

Еще одно ключевое направление – повышение устойчивости и качества услуг в секторе общественной инфраструктуры. ЕБРР намерен содействовать участию частного сектора в оказании общественных инфраструктурных услуг. Банк также будет стараться поддерживать своими инвестициями и технической помощью четко определенные инициативы правительства, направленные на проведение реформ в муниципальном, транспортном и энергетическом секторах. Также ЕБРР собирается оказывать поддержку в этих сферах в соответствии с принятой им концепцией перехода к «зеленой» экономике, тем самым помогая Беларуси в переходе к низкоуглеродной экономике, в которой государственные и частные инвестиции будут осуществляться с минимальным влиянием на окружающую среду, добавили там.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 г. ЕБРР инвестировал около 1,8 млрд. EUR в рамках около 70 проектов в разных отраслях экономики.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН