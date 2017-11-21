Охрана труда
Стажировка в микроорганизации
В результате реорганизации строительная фирма распалась на две. К одной перешла бригада монтажников из 9 человек, а ко второй – бригада отделочников.
Надо ли монтажникам проходить стажировку в новой организации, если они проходили ее полгода назад в старой фирме?
Стажировка по вопросам охраны труда – практическое освоение безопасных методов и приемов работы, выполнение которой входит в функциональные (должностные) обязанности работающего, под руководством лица, уполномоченного работодателем (ст. 1 Закона от 23.06.2008 № 356-З «Об охране труда»).
Согласно п. 23 Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 № 175 (далее – Инструкция № 175), рабочие, принятые или переведенные на работы с повышенной опасностью либо имеющие перерыв в выполнении указанных работ более 1 года, к самостоятельной работе допускаются после прохождения стажи...
Автор публикации: Федор СТЕПАНОВ, экономист