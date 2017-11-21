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№87 (2094) от 21.11.2017

21 ноября 2017 года

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Охрана труда

Стажировка в микроорганизации

21.11.2017

В результате реорганизации строительная фирма распалась на две. К одной перешла бригада монтажников из 9 человек, а ко второй – бригада отделочников.

Надо ли монтажникам проходить стажировку в новой организации, если они проходили ее полгода назад в старой фирме?

Стажировка по вопросам охраны труда – практическое освоение безопасных методов и приемов работы, выполнение которой входит в функциональные (должностные) обязанности работающего, под руководством лица, уполномоченного работодателем (ст. 1 Закона от 23.06.2008 № 356-З «Об охране труда»).

Согласно п. 23 Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 № 175 (далее – Инструкция № 175), рабочие, принятые или переведенные на работы с повышенной опасностью либо имеющие перерыв в выполнении указанных работ более 1 года, к самостоятельной работе допускаются после прохождения стажи...

Автор публикации: Федор СТЕПАНОВ, экономист

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Содержание "Экономической газеты" N 86 за 17 ноября 2017 года
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