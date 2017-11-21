Стаж водителя-международника

​ Какой штраф предусмотрен за выполнение международной перевозки водителем, не имеющим стажа более 2 лет, притом что у него есть необходимые документы международника и свидетельство о повышении квалификации?

Наниматель не должен принимать на работу водителя для выполнения международных автомобильных перевозок, не имеющего 2-летнего стажа вождения по категориям «В», «С», «ВЕ», «СЕ».

Согласно п. 337 Правил автомобильной перевозки грузов, утв. постановлением Совмина от 30.06.2008 № 970, международные автомобильные перевозки грузов могут выполняться на:

– транспортных средствах категорий «В» и «С», разрешенный максимальный вес которых не превышает 7500 кг, водителями не моложе 18 лет, с общим стажем работы в качестве водителя транспортных средств категории «В» и «С» не менее 2 лет и имеющими свидетельство о профессиональной компетентности, выданное в установленном порядке;

– соста...

Автор публикации: Александр ВЕРЕЩАГИН, юрист