Ставка рефинансирования с 13 сентября составит 11,5% годовых

Правление Национального банка приняло решение о снижении с 13 сентября ставки рефинансирования с 12 до 11,5% годовых, а ставок по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков – с 14 до 13%.

Это будет уже седьмое снижение ставки рефинансирования в текущем году – до уровня, существовавшего в июле–августе 2010 г. Главным основанием для такого решения называется снижение фактической инфляции. В августе текущего года в годовом выражении прирост потребительских цен оценивается на уровне чуть ниже 6%, базовая инфляция – около 5%.

Нахождение в течение длительного времени темпов прироста потребительских цен в узком диапазоне (6,0–6,5%) отражает устойчивость процессов замедления инфляции и достаточно высокую вероятность ее сохранения на данном уровне в ближайшие месяцы. При этом значимых рисков для ускорения роста цен со стороны монетарных факторов, а также платежного баланса и валютного рынка в среднесрочной перспективе Нацбанк не видит.

Темпы роста денежного предложения остаются умеренными (прирост средней широкой денежной массы в июле т.г. в годовом выражении составил 7,8%) и соответствуют спросу экономики на деньги на фоне восстановления деловой активности (ВВП за январь–июль т.г. вырос на 1,1%).

Улучшение сальдо внешней торговли (за январь–июнь т.г. оно сложилось на уровне 0,4 млрд. USD) и сбалансированности платежного баланса способствует сохранению на валютном рынке чистого предложения иностранной валюты и поддержанию стабильности обменного курса белорусского рубля.

В целом ожидается, что по итогам текущего года прирост потребительских цен не превысит 7%. Возможности дальнейшего поступательного снижения процентных ставок в экономике будут определяться вероятностью и величиной реализации инфляционных рисков, сдерживающих достижение среднесрочной цели по инфляции (не более 5% в 2020 г.).

Автор публикации: Константин АЛЕХИН