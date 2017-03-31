Ставка рефинансирования c 19 апреля составит 14%

Нацбанк снижает с 19 апреля ставку рефинансирования с 15 до 14% годовых. Это уже четвертое уменьшение в текущем году, причем предыдущее было объявлено всего 2 недели назад.

Таким образом, регулятор уже вышел на уровень снижения ставки рефинансирования, которого планировалось до­стичь лишь к концу года. Одновременно ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям по поддержке текущей ликвидности банков снижаются с 18 до 17%, а по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности – с 10 до 9% годовых.

Решение о дальнейшем снижении ставок принято регулятором по итогам рассмотрения вопроса о текущих процессах в экономике и денежно-кредитной сфере, а также прогноза развития ситуации до конца 2017 г.

Инфляция в Беларуси продолжает снижаться более значительными темпами, чем прогнозировалось. В Нацбанке считают, что такая тенденция в основном обусловлена ослаблением ин­фляционного давления со стороны фундаментальных и монетарных факторов. Прирост потребительских цен, а также показатели базовой и трендовой инфляции в марте т.г. и в ближайшие месяцы ожидаются на уровне менее 7% в годовом выражении.

Сохраняются умеренные тем­пы роста денежного предложения. Средняя широкая денежная масса в марте т.г. по сравнению с мартом 2016 г. увеличится на 2,6% (без учета изменения рублевого эквивалента валютной составляющей денежной массы). При этом в структуре денежной массы постепенно увеличивается доля национальной валюты, что свидетельствует об успехах дедолларизации.

На внутреннем валютном рын­ке сохраняется тенденция чистого предложения иностранной валюты, что обеспечивает устойчивость курса белорусского рубля и позволяет регулятору покупать валюту для пополнения ЗВР в условиях погашения государст­венных валютных обязательств.

С учетом оценки дальнейшей динамики инфляции и ситуации в экономике Нацбанк допускает возможность дальнейшего пос­тупательного снижения процентных ставок в текущем году. По сути это означает, что монетарная политика все больше смяг­чается, хотя это и не сопровождается наращиванием денежной массы.