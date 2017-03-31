Банки и расчеты
Ставка рефинансирования c 19 апреля составит 14%
Нацбанк снижает с 19 апреля ставку рефинансирования с 15 до 14% годовых. Это уже четвертое уменьшение в текущем году, причем предыдущее было объявлено всего 2 недели назад.
Таким образом, регулятор уже вышел на уровень снижения ставки рефинансирования, которого планировалось достичь лишь к концу года. Одновременно ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям по поддержке текущей ликвидности банков снижаются с 18 до 17%, а по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности – с 10 до 9% годовых.
Решение о дальнейшем снижении ставок принято регулятором по итогам рассмотрения вопроса о текущих процессах в экономике и денежно-кредитной сфере, а также прогноза развития ситуации до конца 2017 г.
Инфляция в Беларуси продолжает снижаться более значительными темпами, чем прогнозировалось. В Нацбанке считают, что такая тенденция в основном обусловлена ослаблением инфляционного давления со стороны фундаментальных и монетарных факторов. Прирост потребительских цен, а также показатели базовой и трендовой инфляции в марте т.г. и в ближайшие месяцы ожидаются на уровне менее 7% в годовом выражении.
Сохраняются умеренные темпы роста денежного предложения. Средняя широкая денежная масса в марте т.г. по сравнению с мартом 2016 г. увеличится на 2,6% (без учета изменения рублевого эквивалента валютной составляющей денежной массы). При этом в структуре денежной массы постепенно увеличивается доля национальной валюты, что свидетельствует об успехах дедолларизации.
На внутреннем валютном рынке сохраняется тенденция чистого предложения иностранной валюты, что обеспечивает устойчивость курса белорусского рубля и позволяет регулятору покупать валюту для пополнения ЗВР в условиях погашения государственных валютных обязательств.
С учетом оценки дальнейшей динамики инфляции и ситуации в экономике Нацбанк допускает возможность дальнейшего поступательного снижения процентных ставок в текущем году. По сути это означает, что монетарная политика все больше смягчается, хотя это и не сопровождается наращиванием денежной массы.