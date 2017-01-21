Стартап-школы откроются в Гомеле, Могилеве и других городах Беларуси

В Беларуси появится шесть новых Стартап- школ, где каждый может попробовать запустить бизнес под наблюдением бизнес-экспертов.

Стартап-школа (start. by)- это сообщество предпринимателей, а также регулярные обучающие мероприятия и встречи по обмену опытом. В прошлом году такие школы открылись в Минске, Бресте, Гродно и Витебске. Однако оказалось, что спрос на такой вид неформального образования есть во всех регионах страны. Стартап-школы откроются в феврале: в Гомеле, Могилеве, Молодечно, Копыле и Новом поле.

Руководитель Стартап-школы Гомель Ирина Трусевич говорит, что «Стартап- школа поможет сформировать класс подготовленных, профессиональных людей, которые могут уверенно чувствовать себя в бизнесе, в жесткой конкуренции, и достойно войти в экономику страны».

В Стартап-школе учат строить бизнес по популярному на западе Leanstartup методу. Этот метод помогает предпринимателю избежать риска траты огромных денег и сил ради создания никому ненужного продукта или услуги. Все начинается с маленьких шагов. После каждого шага оцениваются результаты и вносятся корректировки. И только потом делается следующий шаг.

Популярность такого образования также заключается в том, что спикерами и консультантами в школе выступают молодые успешные белорусские бизнесмены. Они уже на практике прошли путь от стартапа до бизнеса, а теперь делятся своим опытом с новичками.

Инициатор Стартап- школы «Общество содействия инновационному бизнесу» вместе с региональными партнерами создали и теперь пополняют общую базу экспертов. А это значит, что жители регионов смогут получать знания и консультации от столичных бизнесменов. А эксперты из одного региона могут делиться своими секретами и фишками с участниками Стартап-школ другого региона.

Все мероприятия Стартап- школы проводятся в рамках проекта «Создание устойчивой инфаструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого ОСИБ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Автор публикации: Ольга Шавела, PR-менеджер Стартап- школы, Общественное объединение «Общество содействия инновационному бизнесу»