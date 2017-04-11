Рейтинги
Стабильность подтверждена
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Беларуси в иностранной и национальной валютах на уровне «B-» со «стабильным» прогнозом.
Краткосрочные рейтинги в иностранной и национальной валютах подтверждены на уровне «B», говорится в сообщении агентства.
S&P прогнозирует для Беларуси рост ВВП в среднем на 1% в год в 2017–2020 гг. Сдерживающее влияние на уровень рейтингов страны оказывают низкая эффективность институциональной системы, уязвимость налогово-бюджетной позиции и позиции по платежному балансу, а также ограниченная эффективность денежно-кредитной политики, осуществляемой Нацбанком Беларуси, отмечают эксперты S&P.
Поддержку рейтингам оказывает потенциал финансовой поддержки со стороны Российской Федерации, что уже неоднократно происходило, несмотря на периодические споры сторон, говорится в сообщении.
При этом в 2018 г. S&P ожидает пика выплат по госдолгу Беларуси на уровне около 2,8 млрд. USD после уплаты 1,8 млрд. в текущем году.
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