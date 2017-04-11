Стабильность подтверждена

Международное рейтинговое агент­ство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рей­тинги Беларуси в ино­странной и национальной валютах на уровне «B-» со «стабильным» прогнозом.

Краткосрочные рейтинги в иностранной и национальной валютах подтверждены на уров­не «B», говорится в сообщении агент­ства.

S&P прогнозирует для Беларуси рост ВВП в среднем на 1% в год в 2017–2020 гг. Сдерживающее влияние на уровень рейтингов страны оказывают низкая эф­фективность институцио­нальной системы, уязвимость налогово-бюджетной позиции и позиции по платежному балансу, а также ограниченная эффективность денежно-кредитной политики, осуществляемой Нацбанком Беларуси, отмечают эксперты S&P.

Поддержку рейтингам оказывает потенциал финансовой поддержки со стороны Российской Федерации, что уже неоднократно происходило, не­смотря на периодические споры сторон, говорится в сообщении.

При этом в 2018 г. S&P ожидает пика выплат по госдолгу Беларуси на уро­вне около 2,8 млрд. USD после уплаты 1,8 млрд. в текущем году.