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№44 (2051) от 16.06.2017

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№44 (2051) от 16.06.2017

16 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

Срок хранения ведомостей

16.06.2017

Какой срок хранения установлен для расчетно-платежных ведомостей по заработной плате коммерческой организации?

Срок хранения расчетно-платежных ведомостей – 3 года, а в случае если лицевые счета работников не ведутся – 75 лет.

В соответствии с п. 7 ст. 10 Закона от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» (далее – Закон № 57-З) первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа. Первичный учетный документ, составленный в форме электронного документа, должен соответствовать требованиям законодательства РБ об электронных документах и электронной цифровой подписи.

Организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, отчетность, другие документы, связанные с ведением бухгалтерского учета и составле...

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