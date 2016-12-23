Средства инновационного фонда – на китайские проекты

В соответствии с Указом от 21.12.2016 № 471 решено направить из республиканского централизованного инновационного фонда 12,91 млн. BYN на увеличение доли Республики Беларусь в уставных фондах ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и 2,26 млн. BYN – «Борисовского завода автотракторного электрооборудования» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты».

Данные средства будут направлены на возмещение расходов, связанных с финансированием инвестпроекта «Организация производства по сборке легковых автомобилей на 2012–2030 годы», путем внесения денежных вкладов в уставный фонд СЗАО «БЕЛДЖИ».

Кроме того, из республиканского централизованного инновационного фонда в консолидированный бюджет Минской области буде направлено 12,83 млн. BYN в виде межбюджетного трансферта на возмещение расходов областного бюджета, связанных с увеличением доли коммунальной собственности в уставном фонде Китайско-Белорусского СЗАО «Компания по развитию индустриального парка». На эти же цели разрешается направить 7,17 млн. BYN из средств, поступающих в 2016 г. в инновационный фонд Минского облисполкома.

Правительству остается лишь принять в собственность Республики Беларусь акции, выпущенные «БЕЛАЗом» и Борисовским заводом автотракторного электрооборудования.

Кстати, в соответствии со ст. 9 Закона «О республиканском бюджете на 2016 год» доходы и расходы республиканского централизованного инновационного фонда в текущем году должны составить 93,3 млн. BYN (после деноминации). Таким образом, на цели, предусмотренные Указом № 471, пойдет 30% средств фонда. Между тем до сих пор согласно Указу от 07.08.2012 № 357 республиканский централизованный инновационный фонд формируется за счет отчислений в размере 10% от налога на прибыль, уплаченного в республиканский бюджет, а также за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из местных инновационных фондов. Средства этого фонда должны использоваться на реализацию инновационных проектов, выполняемых в рамках государственных программ инновационного развития, выполнение и финансирование НИР и ОКТР, в т.ч. обеспечивающих создание новых для Беларуси продукции, технологий и услуг, организацию деятельности и развитие материально-технической базы субъектов инновационной инфраструктуры и отраслевых лабораторий, а также господдержку при реализации инновационных проектов в виде предоставления инновационных ваучеров и грантов.

Трудно сказать, в какой мере этим целям соответствует пополнение уставных фондов упомянутых выше предприятий и можно ли считать инновационным производство в Беларуси китайских автомобилей. Кому-то может показаться странным, почему этот проект и создание Китайского индустриального парка должны финансироваться за счет прибыли множества белорусских предприятий. Но если деньги с них собраны, то чиновники распоряжаются ими по своему усмотрению.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ