Спрос на взятку и откат

В Беларуси коррупция носит умеренный характер, особенно по сравнению с некоторыми соседними странами. Но ее уровень в последние годы мало меняется, а принимаемые властями и обществом меры по борьбе с ней недостаточны. Об этом свидетельствуют результаты очередного исследования Института приватизации и менеджмента.

СОГЛАСНО оценкам Transparency International индекс восприятия кор­рупции для Беларуси снизился с 32 баллов в 2014 г. до 31 в 2015-м, что позволило нам подняться в рейтинге со 119-го на 107-е место. Но у экспертов ИПМ при пересчете оценки уровня коррупции на основе опроса МСП по шкале индекса восприятия коррупции получилось 54 балла, что соответствует 47 месту в рейтинге (наряду с такими странами, как Коста-Рика, Венгрия и Маврикий) в 2015 г. и 59–62 баллам в 2016-м. Это позволило бы занять 30–35 места в рейтинге, наряду с такими странами, как Польша, Тайвань, Кипр, Израиль, Литва и Словения. Впрочем, здесь речь идет не о попытке оспорить правильность результатов Transparency International. Авторы исследования лишь показали мнение малого и среднего бизнеса по поводу уровня коррупции в деловой среде, а не в обществе в целом.

Результаты исследования показали, что уровни восприятия коррупции субъектами МСП различаются в зависимости от размера предприятия, региона, стратегии развития предприятия, оценки изменения условий предпринимательской деятельности и отношения к внешним барьерам. Оказалось также, что уровни оценки коррупции в группах, нацеленных на расширение и сохранение бизнеса, статистически значимо ниже, чем в группе, ориентированной на сокращение бизнеса. Кроме того, оценка уровня коррупции статистически значимо выше у тех, кто отмечает ухудшение условий ведения бизнеса, по сравнению с теми, кто считает, что ситуация фактически не изменилась. Зато респонденты, оценивающие внешние барьеры как непреодолимые, значимо выше оценивают уровень коррупции, чем те, кто считает, что эти барьеры вполне можно преодолеть.

Для оценки влияния коррупции на экономическое развитие Беларуси респондентам был задан следующий вопрос: «Оцените, в какой мере коррупция препятствует решению различных экономических задач, стоящих перед Беларусью?». Оказалось, что влияние коррупции за год усилилось по всем направлениям: на рост и развитие частного бизнеса – с 3,25 до 3,54 балла, на рост экономики – с 3,15 до 3,47, на повышение эффективности госуправления – с 3,12 до 3,38, рост уровня благосостояния граждан – с 3,12 до 3,33, развитие внутреннего рынка товаров отечественных производителей – с 3,03 до 3,25, привлечение иностранных инвестиций – с 2,97 до 3,23, разрешение хозяйственных споров в судах – с 3 до 3,13 балла. Следовательно, коррупция рассматривается респондентами как умеренная проблема для решения всех указанных задач. При этом в 2016 г. существенно возросла степень актуальности проблем, связанных с коррупцией, о чем свидетельствует значительный рост среднего балла оценки проблем по всем позициям. Таким образом, у представителей малого и среднего бизнеса коррупция стала вызывать большую озабоченность в качестве препятствия экономического развития страны.

При изучении причин коррупции важным является определение основных ее инициаторов как со стороны «спроса», так и со стороны «предложения». Но здесь 45% респондентов затруднились с ответом. Более 22% опрошенных полагали, что в коррупции повинны обе стороны: и чиновники, и бизнесмены; оставшиеся респонденты считали, что коррупция в Беларуси инициируется главным образом государственными служащими, а не представителями бизнеса, т.е. имеет место коррупция «спроса» (число считающих, что коррупция обусловлена действиями чиновников, более чем в 2 раза превышает число тех, кто считает, что в этом повинны сами предприниматели).

Таким образом, как и 2 года назад, преобладает коррупция «спроса», т.е. преимущественно она инициируется со стороны чиновников. При этом главными причинами коррупции неизменно назывались (в порядке важности) корыстолюбие госслужащих, терпимость об­щества к коррупции, высокая степень государственного регулирования экономики, недостаточный административный контроль над служебной деятельностью чиновников, постоянное реформирование органов госуправления, которое приводит к отсутствию уверенности в завтрашнем дне, недостаточно эффективная работа органов по борьбе с коррупцией и недостаточный налоговый контроль над доходами и имуществом госслужащих. При этом зарплату чиновников респонденты важным фак­тором не сочли.

СРЕДИ сфер государственного регулирования в исследовании отмечены 5 наиболее подверженных злоупотреблениям: санитарный и пожарный над­зор, получение государственных заказов и участие в тендерах, получение различных разрешений в местных органах власти, а также гигиеническая регистрация и сертификация. Указанные сферы по данным опросов 2014 г. и 2016 г. фактически не различаются, что свидетельствует о хроническом характере этих проблем для малого и среднего бизнеса. Об этом также говорит существенный рост средних баллов оценки коррупции для всех указанных сфер. Следовательно, коррупция и злоупотребления в этих сферах не только не уменьшаются, по мнению представителей МСП, а растут. Тем не менее, согласно исследованию, во всех сферах государственного регулирования уровень коррупции может быть охарактеризован как умеренный. Около 23% респондентов считают, что за последний год время ситуация с коррупцией в их сфере деятельности изменилась к лучшему. Большинство респондентов (более 64%) не видит никаких изменений, а 13% полагают, что ситуация с коррупцией ухудшилась. Но в среднем ситуация несколько ухудшилась: средний балл вырос с 2,81 до 3,09, что говорит в данном случае об увеличении негативных оценок.

Среди мер по борьбе с коррупцией участники опроса выделили формирование в обществе нетерпимого отношения к этому явлению, ужесточение уголовного наказания за коррупционные преступления, повышение эффективности работы органов по борьбе с коррупцией, усиление административного контроля над служебной деятельностью госслужащих и налогового контроля над их доходами и имуществом, а также повышение требований к отбору на госслужбу.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА