Споры по делам интеллектуальной собственности

В 2016 г. в производстве судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда находилось 125 дел (на 10,6% больше, чем в 2015-м), из которых 25 дел остались с предыдущего года.

Всего за прошлый год рассмотрено 40 дел в сфере промышленной собственности (год назад – 32). Из них исковые требования в полном объеме удовлетворены по 10 делам, частично – по 6, отказано в удовлетворении – по 12. Производства прекращены по 12 делам в связи с отказами от исков. В частности, 15 исков было подано о досрочном полном либо частичном прекращении правовой охраны в РБ, по 5 – жалобы на решения Апелляционного совета при патентном органе, о пресечении действий, нарушающих исключительное право на товарный знак или знак обслуживания, по 2 дела – жалобы на решения антимонопольного органа и о прекращении нарушения исключительного права патентообладателя, по 3 дела – иски о признании действий недобросовестной конкуренцией и о взыскании вознаграждения за использование изобретения, полезной модели, по 1 – иски о признании недействительным досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, о защите исключительного права на товарный знак, о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности, о взыскании лицензионного вознаграждения (роялти) и жалоба на решение повторной экспертизы ГУ «Национальный центр интеллектуальной собственности» об отказе в выдаче патента на изобретение;

Также было рассмотрено 63 спора в области авторского права (годом ранее – 56). Здесь исковые требования удовлетворены в полном объеме по 25 делам; по 5 – частично, отказано в удовлетворении требований по 3 делам. По 30 делам производства прекращены, вы т.ч. по 7 – в связи с отказами от исков, по 23 – в связи с утверждением мировых соглашений. Большая часть дел данной категории – иски о взыскании компенсации в связи с нарушением исключительного права на объекты авторского права (52).

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