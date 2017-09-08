Списание материалов: документальное оформление в бухгалтерском и налоговом учете

Список унифицированных форм первичных учетных документов, которые предусмотрены законодательством, ограничен. Организациям предоставляются довольно широкие возможности для создания собственной «первички», используемой для оформления различных хозяйственных операций, в т.ч. для учета материалов и их движения. Но даже если самостоятельно разработанные и применяемые формы вполне соответствуют требованиям ст. 10 Закона от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» и инструкций по бухгалтерскому учету, это не гарантирует предприятиям отсутствие претензий со стороны контролирующих органов.

Например, после проведения налоговой проверки в ОАО с затрат, учитываемых при налогообложении прибыли, была снята стоимость материалов, использованных при производстве продукции. При этом в акте проверки инспекции МНС было указано, что «организацией при списании сырья и материалов, израсходованных в процессе производства продукции, оформляются лимитно-заборные карты, требования, при этом указанные документы не содержат обязательные реквизиты, в которых отражаются натуральные и стоимостные показатели или стоимостные показатели. Таким образом, лимитно-заборные карты, требования не могут являться документами, на основании которых стоимость использованных в процессе производства продукции сыр...

Автор публикации: Александр КОСТЯН, директор ООО «АКС «Аудикс»