Союзная субконтрактация: равнение на мечту

В ЕАЭС планируется создание единого реестра промышленных предприятий стран – членов союза. Он должен стать основой формирования евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации и позволит активизировать их сотрудничество в промышленной сфере, считают в ЕЭК.

Создание евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации предусмотрено Планом разработки актов и мероприятий по реализации Основных направлений промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, утв. решением Совета ЕЭК от 17.03.2016 № 17. В нем, в частности, до 1 сентября т.г. требовалось проанализировать мировой опыт в этой области.

Субконтрактация давно используется во многих странах как инструмент, способствующий сокращению издержек и сроков производства, производственных запасов, росту качества продукции. Крупные предприятия-контракторы, оставляя за собой часть элементов производственного цикла (исследования и разработки, маркетинг, сборка), другую часть передают на аутсорсинг специализированным компаниям, как правило, малым или средним.

Это позволило развитым странам достичь высокой эффективности и конкурентоспособности промышленного производства. О целесообразности использования субконтрактации свидетельствует динамика ее показателей. Например, глобальный товарооборот субконтрактов в 2012 г. составил 1,7 трлн. USD, а ежегодные темпы его достигают 15%, что существенно выше, чем в целом для промышленного производства. В настоящее время доля фирм-субконтракторов в стоимости готовых изделий обрабатывающей промышленности таких стран достигает 25–33%, а в производстве электронной техники, дорожно-строительного оборудования, самолетов и некоторых других – 50–70%. К тому же более 40% торговли машиностроительной продукцией приходится на поставки комплектующих в рамках производственной кооперации.

В западном автомобилестроении из 10 тыс. частей и деталей, из которых состоит автомобиль, порядка 9,98 тыс. (до 80% создаваемой стоимости) производятся субконтракторами. Схожие подходы применяются в станкостроении, радиоэлектронике, электротехнике и ряде других отраслей.

Субконтрактация дает ряд важных преимуществ. Среди них – высокая гибкость и быстрая адаптация к изменению спроса, оптимизация производственных процессов. У контрактора появляется возможность сконцентрировать усилия и ресурсы на стратегических направлениях. Это резко сокращает сроки постановки на производство новых изделий, облегчает их сертификацию, повышает производительность труда и конкурентоспособность предприятий, сокращает складские запасы и оборачиваемость средств. Организация закупок на конкурентной (тендерной) основе позволяет добиться значительного снижения цен и, следовательно, сокращения себестоимости.

В свою очередь, компании-субконтракторы вынуждены бороться за полное использование своих ресурсов. Они имеют более низкие издержки по сравнению с крупными компаниями за счет более низкой оплаты труда, а также обладают более высокой организационной и управленческой эффективностью благодаря меньшим размерам и простоте структуры. Механизм субконтрактации является важнейшим элементом функционирования промышленных кластеров.

Правда, участие в организации производства множества самостоятельных компаний повышает риски, связанные с несоблюдением графика поставок и/или требуемого уровня качества, а также с нарушением прав на технологии и другие объекты интеллектуальной собственности. Одновременно у контрактора возрастают трансакционные издержки, связанные с внедрением и поддержанием системы отношений с субконтракторами. Однако эти недостатки нивелируются позитивными процессами.

Субконтрактные отношения в международной практике четко регламентированы, что обеспечивает прозрачность и предсказуемость. Так, например, в договоре оговаривается, что чертежи, модели, планы и специальный инструмент, предоставленные заказчиком субконтракторам, остаются собственностью последнего и после выполнения заказа, как правило, подлежат возврату. Субконтрактор, будучи пользователем этого имущества, не несет ответственности за их гибель только в результате обстоятельств непреодолимой силы, при условии, что он принял обычные меры к их сохранности и безопасности.

Существует несколько моделей промышленной субконтрактации. Например, японская модель ориентирована на качество, оптимизацию издержек и своевременность поставок и комплексное решение этих задач. Оптимизация затрат служит мотивацией для развития технологий и модернизации производственных процессов. Конкуренция здесь в основном ведется не по цене, а по качеству.

Американская модель представляет собой горизонтальную структуру, включающую одного крупного контрактора и круг малых предприятий-субконтракторов, выполняющих конечные производственные операции, выпускающих детали, оказывающих услуги по его заказам. Например, у крупной автомобилестроительной компании может быть порядка 2–2,5 тыс. субконтракторов. При этом заказчик может выбрать наилучший вариант среди множества потенциальных исполнителей.

В европейской модели сочетаются вертикальные и горизонтальные элементы. Развитию промышленного субконтрактинга в ЕС способствовали общеевропейская интеграция, стимулирование развития малого бизнеса через различные программы поддержки, а также активное участие деловых ассоциаций. В ЕС существует развитая инфраструктура, включающая региональные центры и ежегодные международные биржи промышленной субконтрактации.

Опыт субконтрактации активно заимствовали и внедряли также некоторые развивающиеся страны, в т.ч. Бразилия, Индия, Китай, Мексика, Турция. Но в ЕАЭС отношение к нему пока в целом пассивное.

Например, по оценкам экспертов ЕЭК, попытки создания инфраструктурной поддержки системы субконтрактации в Беларуси в «нулевые» годы были безуспешными. С 2015 г. механизмы, способствующие развитию кооперационных связей между промышленным сектором и малыми предприятиями, поэтапно внедряет Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей. На его сайте имеется площадка промышленной кооперации, создаются информационные базы о производственных возможностях субъектов малого и среднего бизнеса. В текущем году Фондом запланирована модернизация поисковой системы площадки субконтрактации и внедрение функционала подбора информации с привязкой к основным классификаторам. Кроме того, в республике имеются контактно-кооперационные биржи, проходящие в рамках республиканских, международных экономических и отраслевых мероприятий. Биржа субконтрактации проводится в рамках ежегодного Белорусского промышленного форума.

В Казахстане на сегодняшний день системы промышленной субконтрактации нет, в Армении и Кыргызстане вопросы поддержки кооперации в промышленности только прорабатываются. В России в 1998 г. при поддержке ЮНИДО был создан Межрегиональный центр промышленной субконтрактации и партнерства (МЦС). Кроме того, существуют 35 региональных центров субконтрактации, а также информационная система www.subcontract.ru, позволяющая находить поставщиков и заказчиков в РФ и за ее пределами.

Но пока этим поддержка промышленной кооперации и субконтрактации в странах союза и ограничивается. Поэтому в ЕЭК считают, что отсутствие у них концептуальных подходов к развитию данного механизма в национальных промышленных политиках значительно замедляет сотрудничество. Планируется до декабря текущего года разработать концепцию создания сети промышленной кооперации и субконтрактации, включающую порядок ее формирования и финансирования. Затем ЕЭК предлагает в 2017–2018 гг. заняться созданием национальных сегментов сети промышленной кооперации и субконтрактации в странах ЕАЭС, которые с 2019 г. объединятся в общую евразийскую сеть.

Автор публикации: Иван МИХАЛЕВИЧ