Совместимость грузов в рефрижераторе

Имеет ли право белорусский перевозчик перевозить в грузовом рефрижераторе вместе с продуктами питания другие грузы?

Принимая решение о совместной перевозке с продуктами питания иных грузов, следует иметь в виду следующее.

Конструкция транспортного средства. Если речь идет о транспортном средстве «рефрижератор», то оно может быть односекционным, двухсекционным, многосекционным. Соответственно наличие двух и более секций позволяет устанавливать различные температурные режимы в каждой из секций и допускает перевозку различных грузов. В односекционном рефрижераторе принимают во внимание температурный режим, который устанавливается при перевозке конкретного продукта (при совместной перевозке температурный режим не должен отличаться).

Режим работы самого рефрижератора. Некоторые продукты возможно перевозить в режиме «авто старт/стоп», а есть продукты, в первую очередь это плоды, овощи, фрукты, цветы, растения, которые перевозятся при непрерывном режиме работы рефрижератора.

Особые условия перевозки и совместимости при перевозке устанавливаются только для скоропортящихся грузов.

При перевозке скоропортящихся грузов в Республике Беларусь следует руководствоваться нормами Правил автомобильных перевозок грузов, утв. постановлением Совмина от 30.06.2008 № 970. В приложе­нии 12 к ним перечислены группы пищевых продуктов, допускаемых к перевозке в одном грузовом транспортном средстве. К ним относятся:

Группа 1. Замороженные или охлажденные продукты: замороженное говяжье и баранье мясо, замороженное свиное мясо, субпродукты замороженные I категории (кроме мозгов) в таре, мясо и субпродукты, замороженные в блоках, замороженное мясо птицы, сало-шпик говяжий и бараний топленый жир, лярд (топленое свиное сало), масло сливочное, масло топленое, маргарин, яичные замороженные продукты.

Группа 2. Охлажденные продукты: яблоки зимние, груши зимние, виноград.

Группа 3. Охлажденные продукты: яблоки и груши летние и осенние, абрикосы и персики, слива, виноград, вишня, черешня, крыжовник, смородина.

Группа 4. Охлажденные продукты: помидоры бурые и розовые, капуста цветная, капуста белокочанная.

Группа 5. Охлажденные продукты: яйца, консервы в герметичной жесткой и стеклянной таре.

Группа 6. Сушеные продукты: сухие яичные продукты, сухой омлет, сухое молоко, сухое обезжиренное молоко, сухофрукты, орехи, сгущенное молоко, сгущенное молоко в герметичной жестяной таре, консервы в герметичной жестяной и стеклянной таре.

Также хотелось бы отметить, что при осуществлении международной автомобильной перевозки скоропортящихся пищевых продуктов следует руководствоваться Соглашением о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС), принятым в Женеве 1.09.1970 г.

Кроме того, не допускаются к совместной перевозке в одном автомобиле с другими продуктами такие грузы, как рыба замороженная и охлажденная, сельдь, рыба соленая, икра, рыбокопчености, сухая и копчено-­вяленая рыба и сухие рыбные концентраты, мясо охлажденное, мясокопчености и копченые колбасы, сыры всех видов, плоды, обладающие сильным ароматом (апельсины, лимоны, мандарины, дыни), овощи с резким запахом (лук, чеснок), дрожжи хлебопекарные, маргарин.

Перевозка замороженных грузов совместно с охлажденными или остывшими, а также остывшего мяса с охлажденным не допускается. Перевозчик может загружать грузовое транспортное средство, предназначенное для автомобильной перевозки скоропортящихся грузов, в попутном или обратном направлениях грузами, не загрязняющими кузов и не имеющими устойчивого запаха, а также изделиями из стекла, упакованными в тару, обеспечивающую их целостность.

Не должна осуществляться автомобильная перевозка скоропортящихся и других продовольственных или промышленных грузов (игрушек, книг, ковров, мехов, одежды, тканей, головных уборов, ваты, пряжи, канцелярских принадлежностей), не упакованных в герметичную тару, после автомобильной перевозки рыбы и рыбных изделий.

Если ранее в грузовом транспортном средстве перевозили мясо, то только после санитарной обработки кузова разрешается перевозить скоропортящиеся и другие продовольственные или промышленные грузы (вата, ювелирные изделия, книги, ковры, меха, одежда, пряжа, пух, перо, тара, хлопок). Это требование касается и перевозки скоропортящихся грузов – после автомобильной перевозки резиновых, соломенных, фарфоровых и фаянсовых изделий, кофе, лаврового листа, муки, перца, пера, пряжи, соли, сургуча, чая.

Автор публикации: Александр ВЕРЕЩАГИН, юрист