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№47 (2054) от 27.06.2017

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№47 (2054) от 27.06.2017

27 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

Совмещение и замена

27.06.2017

В каких случаях устанавливается совмещение, а в каких – выполнение обязанностей временно отсутствующего работника?

Работнику, выполняющему у одного и того же нанимателя наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) или обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы в течение установленной законодательством продолжительности рабочего дня (рабочей смены), производится доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема выполняемых работ) или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника (ст. 67 ТК).

Размеры доплат при этом устанавливаются нанимателем по соглашению с работником, а для бюджетных организаций и иных организаций, получающ...

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