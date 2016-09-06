Советы для «двадцатки» и всех желающих расти

Проблемы, которые обсуждались на саммите группы G-20 в китайском городе Ханчжоу, характерны для многих стран, в т.ч. не входящих в «Большую двадцатку». Низкие темпы роста, высокая степень неравенства и медленное продвижение структурных реформ беспокоят не только лидеров крупнейших стран мира, но и белорусский бизнес. При этом анализ причин таких явлений и выбор путей их исправления все видят по-разному.

«Маятник политических тенденций грозит качнуться в сторону снижения экономической открытости», – заявила накануне саммита директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Она предупредила, что, если не принять решительные меры, мир может еще долго страдать от неудовлетворительного роста.

Проблема падения темпов роста, с которой столкнулась Беларусь в 2014–2016 гг., характерна для большинства стран мира. В текущем году рост глобального ВВП пятый год подряд будет ниже долгосрочного среднего уровня 3,7% (за период с 1990 по 2007 гг.), а 2017 г. вполне может оказаться шестым в этом ряду, полагают эксперты МВФ. Впервые с начала 1990-х годов, когда последствия перехода к рыночной экономике в ряде стран вызвали общее снижение темпов роста, мировая экономика переживает столь значительное и длительное замедление. В странах с развитой экономикой реальный рост почти на целый процент отстает от среднего уровня 1990–2007 гг. Многие страны все еще обременены наследием кризиса, включая чрезмерные уровни задолженности частного и государственного секторов и ухудшение балансов финансовых организаций, что ведет к неизменно низкому спросу.

Чем дольше это продлится, тем больше угроза для долгосрочного роста, считают в МВФ: компании будут сокращать производственные мощности, а безработные – уходить с рынка труда, утрачивая профессиональные навыки. Слабый спрос сдерживает торговлю, усугубляя проблему недостаточного роста производительности. Все это плюс неблагоприятные демографические тенденции негативно сказываются на потенциальном росте. Такой процесс начался еще до мирового финансового кризиса. Поскольку мало кто ожидает оживления роста в ближайший период, у компаний еще меньше стимулов для инвестиций, что ослабляет как производительность, так и краткосрочные перспективы роста.

Экономика стран с формирующимся рынком тоже замедляется, но с исключительно высоких темпов предшествующего десятилетия. Именно это произошло и в Беларуси. Но, по мнению аналитиков МВФ, такое замедление, скорее, представляет собой возврат к историческим нормам. Например, в 2015 г. рост ВВП Китая и Индии составил от 7 до 7,5%, в России и Бразилии ВВП сократился почти на 4%, а в Беларуси – на 3,9%. При этом ситуация внутри группы стран с формирующимся рынком существенно различается. Однако имеются и существенные общие факторы.

Один из них – переориентация экономики Китая с инвестиций на потребление и с внешнего спроса на внутренний. В конечном счете, стабильная экономика Китая, растущая устойчивыми темпами, является благом для мировой экономики, но этот переходный процесс дорого обходится торговым партнерам, зависящим от спроса на их экспорт в Китае. Этот процесс может также вызывать всплески финансовой волатильности. Второе явление – значительное снижение цен на биржевые товары, что отрицательно сказалось на доходах многих экспортеров биржевых товаров. Заметим, Беларусь тоже не избежала этого влияния: снижение цен на нефтепродукты и калийные удобрения существенно отразилось на отечественном торговом и платежном балансе. Теперь потребуется немало усилий и времени, чтобы приспособиться к этой новой реальности, предупреждает МВФ, а в некоторых случаях – даже пересмотреть свою модель роста.

Результаты такого пересмотра могут оказаться весьма своеобразными. Слабый мировой рост, в сочетании с увеличением неравенства, подпитывает политический климат, в котором реформы останавливаются, а страны прибегают к политике замкнутости. Во многих странах с развитой экономикой за последние 20 лет доходы верхних 10% выросли примерно на 40%, но в нижней группе по уровню доходов рост был очень небольшим.

Неравенство усилилось и во многих странах с формирующимся рынком, хотя иногда его последствия для малоимущих компенсируются значительным общим ростом доходов населения. Вероятно, это не совсем наш случай: в целом реальные доходы населения в Беларуси сократились в I полугодии т.г. на 7% к январю–июню 2015 г.

Глава МВФ призывает принять решительные меры, чтобы избежать тенденции, которая может превратиться в «ловушку медленного роста». По мнению К.Лагард, первым среди наиболее значимых элементов глобальной программы обеспечения роста следует считать поддержку спроса в странах, экономика которых работает не на полную мощность. В последние годы эта задача в основном поручена центральным банкам. Однако денежно-кредитная политика подвергается все большей нагрузке, поскольку ряд центробанков достигли или почти достигли фактической нижней границы директивных ставок. Это означает, что налогово-бюджетная политика должна играть более существенную роль. При наличии бюджетных возможностей сейчас, в условиях рекордно низких процентных ставок, самое время увеличивать государственные инвестиции и модернизировать инфраструктуру. К сожалению, в Беларуси ставки еще не скоро станут «рекордно низкими», а потому средства для инвестиций остаются недостижимыми.

Второй элемент по версии г-жи Лагард – структурные реформы. В этой области делается явно недостаточно не только у нас. В 2014 г. члены G-20 обязались провести реформы, чтобы повысить свой совокупный ВВП дополнительно на 2% за 5 лет. Однако в реальности получилась лишь половина этого прироста. Поэтому МВФ призывает безотлагательно провести дополнительные реформы, особенно в областях, наиболее нуждающихся в преобразованиях.

Третий элемент – активизация торговли путем снижения торговых издержек и устранения временных барьеров. Легко списать на торговлю все беды, отмечают в МВФ, но ее ограничение еще хуже. Однако в последние годы наблюдался рост протекционистских мер. Так, по подсчетам Global Trade Alert, с ноября 2008 г. по июнь 2015 г. в мире ежедневно вводилось в среднем 2 ограничения торговли – всего более 5000, причем в прошлом году их было принято 539 – на 1,9% больше, чем в 2014-м, и в 3 раза больше, чем в 2012-м. 81% из них пришелся на страны G20. Устойчиво низкий рост может спровоцировать еще больший рост протекционизма, особенно в еврозоне, что только ослабит потенциал роста мирового ВВП.

Налоги и пособия должны использоваться для поддержки групп с низкими доходами и поощрять трудовую активность, считают в МВФ. При этом в структуре доходов бюджета фонд рекомендует увеличивать роль косвенных налогов, которые менее негативно сказываются на экономическом росте. Во многих странах с формирующимся рынком требуются более прочные системы социальной защиты. Инвестиции в образование могут повысить производительность и улучшить перспективы для низкооплачиваемых работников. Реализация этой программы требует политического мужества. Но бездействие может подорвать достижения глобальной экономической интеграции. Этот риск, по мнению главы МВФ, неприемлемо высок.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ