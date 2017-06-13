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№43 (2050) от 13.06.2017

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№43 (2050) от 13.06.2017

15 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

Служебные командировки в пределах Беларуси: командировка или служебная поездка

13.06.2017

Работники организации (Минск) часто направляются для выполнения производственных заданий в Минскую область или Минский район.

Являются ли такие поездки служебными командировками? Если да, то считается ли нарушением законодательства неоформление соответствующих документов? Можно ли производить этим работникам другие выплаты компенсирующего характера в дни таких поездок?

Служебной командировкой является поездка работника по распоряжению нанимателя на определенный срок в другую местность для выполнения служебного задания вне места его постоянной работы (ст. 91 ТК). Служебные поездки работников, постоянная работа которых протекает в пути или носит разъездной либо подвижной характер, а также в пределах населенного пункта, где располагается наниматель, не считаются служебными командировками.

Порядок, размеры во...

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