Сложности простой минимизации

В Беларуси постепенно вне­дряются глобальные подходы в сфере налогового контроля, которые все шире распространяются во многих странах мира. Их основы изложены в проекте ОЭСР по предотвращению раз­мывания налоговой базы и перемещения налогооблагаемой прибыли в низконалоговые юрисдикции (BEPS). У нас пока применяются только некоторые механизмы этого плана – контроль над трансфертным ценообразованием и правила «тонкой капитализации». В этом году появились новые подходы – требование экономической обоснованности за­трат и выявление фактического (бенефициарного) владельца дохода.

В трансфертном ценообразовании у контролеров появятся новые возможности, связанные с анализом сделок через Портал электронных счетов-фактур по НДС (далее – Портал ЭСЧФ), который станет основным источником информации для налоговиков. Уже в марте 2017 г. у МНС будет первая база данных, которые, по мнению специалистов «Делойт», позволят выявлять плательщиков с потенциальными рисками в сфере трансферт­ного ценообразования, прежде всего – по экспортно-импортным операциям.

Трудности могут возникнуть и в связи с введением в НК понятия экономически обоснованных затрат. В ряде случаев плательщикам придется доказывать, что некоторые операции действительно совершались (что может быть непросто в отношении консультационных и иных подобных услуг), имели деловую цель, оформлены надлежащими первичными учетными документами, а их стоимость экономически обос­нована.

Льготу по налогу на доходы в рамках соглашений об устранении двойного налогообложения может получить только фактический владелец дохода, напомнили участникам вебинара. Таковым считается иност­ранная организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность, связанную с получением из источников в РБ дохода, в отношении которого она претендует на льготу , а также, если она является непосредственным выгодоприобретателем такого дохода и вправе самостоятельно пользоваться и (или) распоряжаться им по своему усмотрению. Поэтому налоговые органы при проверках будут искать фактического (бенефициарного) соб­ственника компании. Это грозит проблемами холдинговым компаниям, совершающим ряд операций через низконалоговые юрисдикции.

При определении статуса фа­ктического владельца дохода учитываются выполняемые для его получения функции, имеющиеся полномочия и принимаемые риски. Поэтому белорусским предприятиям придется оценивать этот статус, прежде чем применять льготу – ведь ответственность за недоплату налога на доходы несет налоговый агент.

Следует также учитывать, что в текущем году перечень доходов, облагаемых налогом на доходы иностранных организаций, пополнился услугами по поиску и (или) предоставлению заказчику информации о потенциальных покупателях и по обеспечению доступа к базам данных.

С 2017 г. взаимозависимость будет определяться не только отношениями между учредителями (участниками) одной организации, но и наличием прямого и (или) косвенного участия каждого из таких лиц в организации, если совокупная составляет не менее 20%.

Гораздо больше беспокоит плательщиков применение ЭСЧФ, без которых с 1 января не производятся налоговые вычеты по НДС, а также необходимость под­писания покупателем дополнительных ЭСЧФ, если при увеличении (уменьшении) налоговой базы НДС продавец делает корректировки этой базы на отрицательные суммовые раз­ницы. Порядок округления по множественным событиям до 2 знаков определен письмом МНС от 15.12.2016 № 2-1-10/02408.

При заполнении ЭСЧФ укрупненными позициями могут воз­никнуть расхождения между стоимостью объектов, в т.ч. суммой НДС, объединенной в укрупненную позицию, и стоимостью объектов, в т. ч. суммой НДС, указанной в первичном учетном документе без укрупнения. При этом положительная или отрицательная разница включается в состав прочих доходов или расходов по текущей деятельности, учитываемых при налогообложении.

На этом фоне возможность переноса убытков в текущем периоде ликвидируемыми ор­ганизациями при исчислении налога на прибыль и возможность отнесения на за­траты дополнительных поощ­рительных отпусков, обязанность предоставления которых установлена нормативными актами Президента, выглядят весьма скромным облегчением. Впрочем, есть еще одно – обжаловать решения налоговых органов мо­ж­но в вышестоящие инспекции, а затем в МНС, причем жаловаться может не только плательщик, но и любое заинтересованное лицо.

Автор публикации: Александра АРТЕМОВА