Мнения
Сложности простой минимизации
В текущем году субъектам хозяйствования приходится сталкиваться с новыми мерами, призванными помешать минимизации налогов. Таким новшествам был посвящен вебинар, проведенный 25 января специалистами аудиторской компании «Делойт».
В Беларуси постепенно внедряются глобальные подходы в сфере налогового контроля, которые все шире распространяются во многих странах мира. Их основы изложены в проекте ОЭСР по предотвращению размывания налоговой базы и перемещения налогооблагаемой прибыли в низконалоговые юрисдикции (BEPS). У нас пока применяются только некоторые механизмы этого плана – контроль над трансфертным ценообразованием и правила «тонкой капитализации». В этом году появились новые подходы – требование экономической обоснованности затрат и выявление фактического (бенефициарного) владельца дохода.
В трансфертном ценообразовании у контролеров появятся новые возможности, связанные с анализом сделок через Портал электронных счетов-фактур по НДС (далее – Портал ЭСЧФ), который станет основным источником информации для налоговиков. Уже в марте 2017 г. у МНС будет первая база данных, которые, по мнению специалистов «Делойт», позволят выявлять плательщиков с потенциальными рисками в сфере трансфертного ценообразования, прежде всего – по экспортно-импортным операциям.
Трудности могут возникнуть и в связи с введением в НК понятия экономически обоснованных затрат. В ряде случаев плательщикам придется доказывать, что некоторые операции действительно совершались (что может быть непросто в отношении консультационных и иных подобных услуг), имели деловую цель, оформлены надлежащими первичными учетными документами, а их стоимость экономически обоснована.
Льготу по налогу на доходы в рамках соглашений об устранении двойного налогообложения может получить только фактический владелец дохода, напомнили участникам вебинара. Таковым считается иностранная организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность, связанную с получением из источников в РБ дохода, в отношении которого она претендует на льготу , а также, если она является непосредственным выгодоприобретателем такого дохода и вправе самостоятельно пользоваться и (или) распоряжаться им по своему усмотрению. Поэтому налоговые органы при проверках будут искать фактического (бенефициарного) собственника компании. Это грозит проблемами холдинговым компаниям, совершающим ряд операций через низконалоговые юрисдикции.
При определении статуса фактического владельца дохода учитываются выполняемые для его получения функции, имеющиеся полномочия и принимаемые риски. Поэтому белорусским предприятиям придется оценивать этот статус, прежде чем применять льготу – ведь ответственность за недоплату налога на доходы несет налоговый агент.
Следует также учитывать, что в текущем году перечень доходов, облагаемых налогом на доходы иностранных организаций, пополнился услугами по поиску и (или) предоставлению заказчику информации о потенциальных покупателях и по обеспечению доступа к базам данных.
С 2017 г. взаимозависимость будет определяться не только отношениями между учредителями (участниками) одной организации, но и наличием прямого и (или) косвенного участия каждого из таких лиц в организации, если совокупная составляет не менее 20%.
Гораздо больше беспокоит плательщиков применение ЭСЧФ, без которых с 1 января не производятся налоговые вычеты по НДС, а также необходимость подписания покупателем дополнительных ЭСЧФ, если при увеличении (уменьшении) налоговой базы НДС продавец делает корректировки этой базы на отрицательные суммовые разницы. Порядок округления по множественным событиям до 2 знаков определен письмом МНС от 15.12.2016 № 2-1-10/02408.
При заполнении ЭСЧФ укрупненными позициями могут возникнуть расхождения между стоимостью объектов, в т.ч. суммой НДС, объединенной в укрупненную позицию, и стоимостью объектов, в т. ч. суммой НДС, указанной в первичном учетном документе без укрупнения. При этом положительная или отрицательная разница включается в состав прочих доходов или расходов по текущей деятельности, учитываемых при налогообложении.
На этом фоне возможность переноса убытков в текущем периоде ликвидируемыми организациями при исчислении налога на прибыль и возможность отнесения на затраты дополнительных поощрительных отпусков, обязанность предоставления которых установлена нормативными актами Президента, выглядят весьма скромным облегчением. Впрочем, есть еще одно – обжаловать решения налоговых органов можно в вышестоящие инспекции, а затем в МНС, причем жаловаться может не только плательщик, но и любое заинтересованное лицо.
Автор публикации: Александра АРТЕМОВА