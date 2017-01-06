Шаблон в бухучете

Организацией приобретен шаблон, стоимостью 105 BYN для проверки положения деталей при их сборке. В соответствии с учетной политикой к основным средствам в организации относится производственный инвентарь стоимостью более 110 BYN и хозяйственный инвентарь стоимостью более 100 BYN.

Как правильно отразить в бухгалтерском учете данный шаблон: в составе запасов или основных средств? Если шаблон относится к запасам, как правильно списать его стоимость на затраты?