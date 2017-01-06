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№1 (2008) от 06.01.2017

06 января 2017 года

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Вопрос-ответ

Шаблон в бухучете

06.01.2017

Организацией приобретен шаблон, стоимостью 105 BYN для проверки положения деталей при их сборке. В соответствии с учетной политикой к основным средствам в организации относится производственный инвентарь стоимостью более 110 BYN и хозяйственный инвентарь стоимостью более 100 BYN.

Как правильно отразить в бухгалтерском учете данный шаблон: в составе запасов или основных средств? Если шаблон относится к запасам, как правильно списать его стоимость на затраты?

Шаблон относится к производственному инвентарю и подлежит отражению в учете в составе запасов.

По своему назначению шаблон может рассматриваться как приспособление – технологическая оснастка, предназначенная для установки или направления предмета труда или инструмента при выполнении технологической операции (Межгосударственный стандарт ГОСТ 3.1109-82 «Единая система технологической документации. Термины и определения основных понятий», утв. Комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации при Совмине от 17.12.1992 № 3 (далее – ГОСТ 3.1109-82).

В соответствии с п. 3 Инструкция по бухгалтерскому учету запасов, утв. постановлением Минфина от 12.11.2010 № 133 (далее – Инструкци...

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