Сертификаты электронной цифровой подписи еще 3 месяца будет выдавать ФСЗН. Услуга остается бесплатной, но изменились некоторые требования к заявителям. Особенности этого процесса для «ЭГ» разъяснил первый заместитель начальника Минского городского управления ФСЗН Владимир Жемчужников.

Для получения сертификата открытого ключа необходимо обратиться по месту постановки на учет в ФСЗН.

Выдача сертификатов осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке обмена электронными документами, утв. постановлением правления ФСЗН Минтруда и соцзащиты от 29.04.2010 № 8 (далее – Инструкция № 8), и письмом Фонда от 28.12.2016 № 15-10/4214 «О распространении открытых ключей проверки подписи» (далее – письмо № 15-10/4214).

Исходя из п. 5 Инструкции № 8 для получения сертификата в орган Фонда по месту постановки на учет представляются:

– заявление о выдаче сертификата открытого ключа проверки подписи (согласно приложению 1 к Инструкции № 8);

– 2 экземпляра карточки открытого ключа проверки подписи, сформированной с помощью про­граммных средств ПСКЗИ (на бумажном носителе);

– файл, содержащий запрос на сертификат, сформированный с помощью программных средств ПСКЗИ (на электронном носителе);

– документ, подтверждающий право подписи, – в случае выдачи сертификата лицу, которому такое право предоставлено руководителем плательщика взносов (копия приказа);

– документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт).

Если за получением сертификата обращается не владелец, а другое лицо, которому доверено право получения сертификата в органе Фонда, то в заявлении указываются его данные.

В соответствии с письмом № 15-10/4214 оказание услуги по распространению открытых ключей проверки подписи Фон­дом продлено по 31.03.2017 г. Сертификаты открытых ключей выдаются только при отсутствии у плательщика взносов сертификата, выданного аккредитованным в Государственной си­стеме управления открытыми ключами (далее – ГосСУОК) центром, и письменном отказе в его получении или неспособности информационных систем Фонда принять документы с таким сертификатом.

Поэтому, кроме документов, перечисленных в п. 5 Инструкции № 8, плательщик должен пред­ставить письменное заявление об отсутствии у него сертификата ГосСУОК и отказе в его получении.

В остальных случаях издание сертификатов открытых ключей плательщиков взносов Фондом не производится.

Плата за выдачу сертификата не взимается.

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 31.12.2017