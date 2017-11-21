Риэлтерские услуги и оплата через банк

Риэлтерская организация при оказании услуг клиентам не принимает наличные и банковские карточки, а оплата риэлтерских услуг осуществляется только путем внесения денег через банк на расчетный счет риэлтерской организации. Согласно п. 4 Правил осуществления риэлтерской деятельности в Республике Беларусь, утв. Указом Президента от 9.01.2006 № 15 «О риэлтерской деятельности в Республике Беларусь», риэлтерская организация должна иметь кассовый суммирующий аппарат для приема наличных денежных средств за оказание риэлтерских услуг.