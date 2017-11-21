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21 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Риэлтерские услуги и оплата через банк

21.11.2017

Риэлтерская организация при оказании услуг клиентам не принимает наличные и банковские карточки, а оплата риэлтерских услуг осуществляется только путем внесения денег через банк на расчетный счет риэлтерской организации. Согласно п. 4 Правил осуществления риэлтерской деятельности в Республике Беларусь, утв. Указом Президента от 9.01.2006 № 15 «О риэлтерской деятельности в Республике Беларусь», риэлтерская организация должна иметь кассовый суммирующий аппарат для приема наличных денежных средств за оказание риэлтерских услуг.

Надо ли в данной ситуации использовать кассовое оборудование и платежный терминал?

На основании п. 3 Положения о порядке использования кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и приема наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр, утв. постановлением Совмина и Нацбанка от 6.07.2011 № 924/16 (далее – Положение № 924/16), юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, проведении элек...

Автор публикации: Отдел налогообложения «ЭГ»

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Содержание "Экономической газеты" N 86 за 17 ноября 2017 года
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