Режим строгой экономии

По итогам 7 месяцев т.г. профицит бюджета сектора государственного управления сложился в Беларуси в сумме 1,7 млрд. BYN, или 3,2% к ВВП, а республиканского бюджета – почти 1 млрд. BYN, или 2% к ВВП, сообщает Минфин.

Годом ранее показатели профицита бюджета составляли, соответственно, 1,6 млрд. и 1,44 млрд. BYN (3,3 и 3% к ВВП). Таким образом, бремя долговой и фискальной нагрузки на экономику несколько выросло.

При этом доходы бюджета сектора государственного управления за январь–июль т.г. сложились в сумме 22,5 млрд. BYN, расходы – 20,8 млрд. (в текущих ценах – на 5,3 и 5,2% больше, чем годом ранее), а республиканского бюджета – 10 млрд. и 9 млрд. BYN соответственно (на 2,1 и 7,8% больше).

Власти подходят к исполнению бюджета осторожно: если доходы бюджета сектора госуправления за 7 месяцев выполнены на 54,9% уточненного годового плана, а республиканского – на 54%, то расходы – на 52,2 и 51%.

В частности, за январь–июль 2016 г. в бюджет поступило НДС на сумму 5,1 млрд. BYN (на 15,1% больше, чем за 7 месяцев 2015 г.), налога на прибыль и акцизов – по 1,2 млрд. (первого – на 1,6% меньше, а вторых – на 11,1% больше, чем год назад). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили около 2 млрд. BYN, что на 14,2% меньше, чем годом ранее, и достигли всего 48,1% уточненного годового плана. Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 6,8 млрд. BYN (на 13,7% больше, чем год назад), Фонд универсального обслуживания – 21,9 млн. BYN, Фонд гражданской авиации – 13,7 млн. BYN.

По состоянию на 1 августа 2016 г. задолженность по налогам и сборам составила 165,4 млн. BYN – в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

В свою очередь, на общегосударственную деятельность направлено 3,8 млрд. BYN (50,1% уточненного годового плана на 8,3% больше, чем в январе–июле 2015 г.), на финансирование национальной экономики – 2,1 млрд. BYN (50,8% и на 5% больше), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и СМИ, Фонд социальной защиты населения) – 13,4 млрд. BYN (55% и на 9,8% больше). Расходы Фонда универсального обслуживания профинансированы на сумму 15,3 млн. BYN (33%), Фонда гражданской авиации – 6,8 млн. (31,8%).

Таким образом, рост доходов и расходов в текущих ценах, как в целом, так и по отдельным статьям (кроме НДС), существенно ниже уровня инфляции. Следовательно, в сопоставимых ценах, а тем более, в долларовом эквиваленте доходы и расходы бюджета сократились по сравнению с прошлым годом. Поэтому правительству достаточно сложно балансировать бюджет в условиях стагнирующей экономики и достаточно высокой двузначной инфляции. При сохранении неблагоприятной конъюнктуры для экспорта трудно надеяться на рост доходов от внешнеэкономической деятельности, а ухудшение финансового положения предприятий не позволяет получать больше налогов. В то же время власти пытаются решить проблему неплатежей старыми методами: путем реструктуризации долгов госпредприятий и присоединения наиболее проблемных организаций АПК к более успешным хозяйствам. Но в конечном итоге эта нагрузка все равно ляжет на бюджет – в виде госгарантий, господдержки или выпуска гособлигаций.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА