Резервы дали годовой рост

За декабрь 2016 г. золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ увеличились на 88,9 млн. USD и, по предварительным данным, на 1 января 2017 г. составили 4927,2 млн. USD в эквиваленте. В национальном определении объем золотовалютных резервов вырос за декабрь на 128,5 млн., до 5185 млн. USD. Всего за 2016 год золотовалютные резервы страны в определении ССРД МВФ увеличились на 18%, или на 751,4 млн. USD, в национальном определении – на 16,1% (на 717,3 млн.).

Напомним, в текущем году был запланирован рост ЗВР от 0 до 0,3 млрд. USD. Таким образом, результат значительно превзошел ожидания.

Как сообщает Нацбанк, основными факторами роста ЗВР стали чистая покупка Нацбанком иностранной валюты на торгах БВФБ, продажа Нацбанком и Минфином валютных облигаций, поступление 2 траншей финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития и экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также подорожание золота на мировом рынке.

Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение Правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте, которые были исполнены в полном объеме.

Отметим, что за прошлый год резервные активы в иностранной валюте выросли на 23,9%, в т.ч. в декабре – на 15,7%: до 2420,1 млн. USD, монетарное золото – на 20,1%, в т.ч. в декабре – на 11,7%, до 1720,3 млн., специальные права заимствования сократились на 3%, до 499,8 млн. USD. Прочие активы за год сократились на 4,4%, до 286,9 млн. USD, причем в декабре они сократились почти в 2,5 раза.

Заметим, что средние мировые цены на золото, по данным Минфина, выросли за 2016 год с 35,28 USD за 1 грамм до 37,02 USD, на платину – с 27,41 до 29,59 USD/г, на серебро – с 0,4506 до 0,5266 USD/г. Но этот рост был весьма неустойчив и постоянно опровергал про­гнозы аналитиков. В частности, в декабре золото подешевело на 6,8%, серебро – на 5,9%, платина – на 3,6%.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН