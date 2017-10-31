Реклама на личном автотранспорте

Размещение рекламы на личном автомобиле – хорошо известный способ заработка в ряде стран Европы. Прижился он и в соседней России. Автомобиль с рекламой ком­пании или продукта должен проезжать определенное количество километров в день, иногда – по заранее ого­воренным маршрутам. За это его владелец ежемесячно получает определенную сумму. Каковы правила размещения рекламы на част­ном транспорте в Беларуси? Каким документом они регулируются? Надо ли с кем-либо согласовывать такую рекламу?

В п.п. 2 и 3 ст. 14 Закона от 10.05.2007 № 225-З «О рекламе» (далее – Закон № 225-З) указан конкретный перечень транспортных средств (ТС) вне зависимости от формы соб­ственности (автомобиль, трам­вай, троллейбус, колесный трактор, автопоезд), реклама на которых требует или не требует согласования. Порядок размещения рекламы на других видах ТС законом не регулируется. Напомним, что Правила дорожного движения (далее – ПДД) относят к ТС также велосипеды, мопеды, мотоциклы, прицепы. Вот почему на улице очень часто можно увидеть прицепы к легковым автомобилям, не участвующие в дорожном движении и содержащие визуальную рекламную информацию.

Что касается указанного в ст. 14 Закона № 225-З перечня ТС, то не требуется согласовывать рекламу об организации или индивидуальном предпринимателе (ИП), осуществляющих на данном ТС перевозку пассажиров и (или) грузов, рекламу о собственнике данного ТС, товарных знаков и (или) знаков обслуживания, используемых для обозначения товаров организации и (или) ИП, изображения товаров указанных лиц, а также информации о продаже данного ТС.

В Законе № 225-З установлен только запрет на размещение (распространение) на ТС звуковой рекламы, за исключением такой рекламы внутри салонов ТС. Положением о порядке размещения (распространения) и согласования наружной рекламы, рекламы на автомобилях, трамваях, троллейбусах, колесных тракторах, автопоездах, утв. постановлением Совмина от 12.11.2007 № 1497, введен запрет в т.ч. на переоборудование ТС и (или) установку на нем дополнительного оборудования в целях рекламы.

Что касается требований к рекламе на ТС в целом, то она не должна:

– занимать более 50% окрашенного кузова или мешать восприятию цвета автомобиля;

– размещаться на его стек­лах, перекрывать световые при­боры, регистрационные зна­ки, надписи, символы;

– ограничивать обзорность водителю и видимость в на­правлении движения, иметь сходство с раскраской специальных ТС, дорожными знаками. Она не должна иметь светоотражающие свойства, вклю­чать слова на иностранном языке без перевода (за исключением имен сайтов и еще ряда случаев).

До размещения на ТС реклама должна быть согласована с соответствующим мест­ным ис­полнительным и распорядительным органом – Минским городским, городским (города областного подчинения), районным исполкомом, на территории которого зарегистрировано данное ТС. Но такое согласование осуществляется после того, как указанный местный орган, куда владелец ТС обратился с заявлением, получит согласование рекламы с соответствующим подразделением ГАИ.

Наталья ЧЕРНОРУЦКАЯ, юрист

От редакции

Как сообщили в ГП «Минскреклама», для того чтобы разместить рекламу на автомобиле, владелец которого не зарегистрирован в качестве ИП и не является собственником фирмы, требуется письменное согласие собственника этого ТС и копия техпаспорта.

Известны несколько попыток создания в Беларуси специализированных фирм, которые планировали заниматься сбором заявок рекламодателей и размещением рекламы на личных автомобилях, владельцы которых были бы внесены в клиентскую базу фирмы. Но ни один из этих проектов не был доведен до логического завершения.

Автор публикации: Наталья ЧЕРНОРУЦКАЯ, юрист