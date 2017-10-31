Транспорт
Реклама на личном автотранспорте
Размещение рекламы на личном автомобиле – хорошо известный способ заработка в ряде стран Европы. Прижился он и в соседней России. Автомобиль с рекламой компании или продукта должен проезжать определенное количество километров в день, иногда – по заранее оговоренным маршрутам. За это его владелец ежемесячно получает определенную сумму.
Каковы правила размещения рекламы на частном транспорте в Беларуси? Каким документом они регулируются? Надо ли с кем-либо согласовывать такую рекламу?
В п.п. 2 и 3 ст. 14 Закона от 10.05.2007 № 225-З «О рекламе» (далее – Закон № 225-З) указан конкретный перечень транспортных средств (ТС) вне зависимости от формы собственности (автомобиль, трамвай, троллейбус, колесный трактор, автопоезд), реклама на которых требует или не требует согласования. Порядок размещения рекламы на других видах ТС законом не регулируется. Напомним, что Правила дорожного движения (далее – ПДД) относят к ТС также велосипеды, мопеды, мотоциклы, прицепы. Вот почему на улице очень часто можно увидеть прицепы к легковым автомобилям, не участвующие в дорожном движении и содержащие визуальную рекламную информацию.
Что касается указанного в ст. 14 Закона № 225-З перечня ТС, то не требуется согласовывать рекламу об организации или индивидуальном предпринимателе (ИП), осуществляющих на данном ТС перевозку пассажиров и (или) грузов, рекламу о собственнике данного ТС, товарных знаков и (или) знаков обслуживания, используемых для обозначения товаров организации и (или) ИП, изображения товаров указанных лиц, а также информации о продаже данного ТС.
В Законе № 225-З установлен только запрет на размещение (распространение) на ТС звуковой рекламы, за исключением такой рекламы внутри салонов ТС. Положением о порядке размещения (распространения) и согласования наружной рекламы, рекламы на автомобилях, трамваях, троллейбусах, колесных тракторах, автопоездах, утв. постановлением Совмина от 12.11.2007 № 1497, введен запрет в т.ч. на переоборудование ТС и (или) установку на нем дополнительного оборудования в целях рекламы.
Что касается требований к рекламе на ТС в целом, то она не должна:
– занимать более 50% окрашенного кузова или мешать восприятию цвета автомобиля;
– размещаться на его стеклах, перекрывать световые приборы, регистрационные знаки, надписи, символы;
– ограничивать обзорность водителю и видимость в направлении движения, иметь сходство с раскраской специальных ТС, дорожными знаками. Она не должна иметь светоотражающие свойства, включать слова на иностранном языке без перевода (за исключением имен сайтов и еще ряда случаев).
До размещения на ТС реклама должна быть согласована с соответствующим местным исполнительным и распорядительным органом – Минским городским, городским (города областного подчинения), районным исполкомом, на территории которого зарегистрировано данное ТС. Но такое согласование осуществляется после того, как указанный местный орган, куда владелец ТС обратился с заявлением, получит согласование рекламы с соответствующим подразделением ГАИ.
Наталья ЧЕРНОРУЦКАЯ, юрист
От редакции
Как сообщили в ГП «Минскреклама», для того чтобы разместить рекламу на автомобиле, владелец которого не зарегистрирован в качестве ИП и не является собственником фирмы, требуется письменное согласие собственника этого ТС и копия техпаспорта.
Известны несколько попыток создания в Беларуси специализированных фирм, которые планировали заниматься сбором заявок рекламодателей и размещением рекламы на личных автомобилях, владельцы которых были бы внесены в клиентскую базу фирмы. Но ни один из этих проектов не был доведен до логического завершения.
Автор публикации: Наталья ЧЕРНОРУЦКАЯ, юрист
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