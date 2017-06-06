Исследования
Рейтинг бухгалтерской сложности
Беларусь заняла 16 место в рейтинге Financial Complexity Index 2017, отражающем сложность соблюдения требований в области бухгалтерского учета и налогообложения в 94 странах мира.
В рейтинге, составляемом голландской компанией TMF Group, исследуемые страны ранжированы в обратном порядке: чем сложнее правила бухучета и налогообложения, тем выше позиция участника.
Для составления рейтинга компания провела анкетирование экспертов, работающих в своих регионах, по 70 вопросам. Они касаются непосредственно правил бухгалтерского учета и налогообложения в разных юрисдикциях, их связи с конкретным бизнесом и рисков, связанных с несоблюдением налогового законодательства. В частности, оценивались частота изменения законодательства, требования к финансовой и налоговой отчетности, в т.ч. к ее хранению, доступность нормативной и иной информации, уровень автоматизации процессов предоставления информации и отчетности. При этом в числе основных факторов, усложняющих работу бухгалтеров, в исследовании числится необходимость вести учет по местным правилам, составлять отчетность на местном языке и в национальной валюте. Место в рейтинге некоторым странам ухудшили особенности фискальной политики, в т.ч. взимание налогов на национальном, региональном и муниципальном уровнях (Италия и страны Латинской Америки), большое число разных налогов и объектов налогообложения (Греция, Турция), специфические особенности документирования, аудита и других процедур (Китай, Индия, Вьетнам).
Финансовая сложность в исследовании сгруппирована по трем ключевым областям: регулирование, знание и технология. По мнению экспертов TMF, множественные уровни налогообложения и темпы законодательных изменений в некоторых юрисдикциях требуют повышенных усилий для соблюдения требований. Применяемые местные знания не только о законодательстве, валюте и языке, могут оказаться жизненно важными для выполнения ваших обязательств по ведению бухучета и налоговой отчетности, считают в TMF. При работе на неоднородном международном рынке знание и понимание местных требований к финансовому соответствию могут стать причинами успеха или неудач трансграничного бизнеса. Поскольку все больше и больше юрисдикций автоматизируют и оцифровывают свои требования к хранению информации и отчетности, для организаций важно повысить уровень соблюдения правил, прозрачности и гибкости для обеспечения высокой эффективности работы и полной реализации делового потенциала.
В результате в десятку стран с самыми простыми правилами вошли Каймановы и Британские Виргинские острова, ОАЭ, Гонконг, Джерси, Кюрасао, Косово, Швейцария, Камбоджа и Катар. Самые сложные правила, по мнению составителей рейтинга, в Турции, Бразилии, Италии, Греции, Вьетнаме, Колумбии, Китае, Бельгии, Аргентине и Индии (см. таблицу).
Беларусь заняла в рейтинге 16 место (между Мексикой и Израилем), опередив на 2 строчки Казахстан (14 место). По мнению TMF гораздо легче вести бухучет и начислять налоги в Украине (72 место), Грузии (67), Кыргызстане (64), Литве (62), Эстонии (61), России (53), Польше (47), Латвии (36), Азербайджане (38 место).
|
Рейтинг
|
Страна
|
Рейтинг
|
Страна
|
Рейтинг
|
Страна
|
Рейтинг
|
Страна
|
1
|
Турция
|
25
|
Филиппины
|
49
|
Канада
|
73
|
Мьянма
|
2
|
Бразилия
|
26
|
Уругвай
|
50
|
Южная Корея
|
74
|
Македония
|
3
|
Италия
|
27
|
Таиланд
|
51
|
Никарагуа
|
75
|
Австралия
|
4
|
Греция
|
28
|
Сальвадор
|
52
|
Перу
|
76
|
Япония
|
5
|
Вьетнам
|
29
|
Гватемала
|
53
|
Россия
|
77
|
Швеция
|
6
|
Колумбия
|
30
|
Венесуэла
|
54
|
Румыния
|
78
|
Великобритания
|
7
|
Китай
|
31
|
Ангола
|
55
|
Нидерланды
|
79
|
Норвегия
|
8
|
Бельгия
|
32
|
Венгрия
|
56
|
Коста-Рика
|
80
|
Гибралтар
|
9
|
Аргентина
|
33
|
Мальта
|
57
|
Ливан
|
81
|
Словения
|
10
|
Индия
|
34
|
Чили
|
58
|
Ирландия
|
82
|
Сербия
|
11
|
Франция
|
35
|
Парагвай
|
59
|
Малайзия
|
83
|
Сингапур
|
12
|
Боливия
|
36
|
Латвия
|
60
|
Чехия
|
84
|
Лабуан
|
13
|
Албания
|
37
|
Индонезия
|
61
|
Эстония
|
85
|
Катар
|
14
|
Казахстан
|
38
|
Азербайджан
|
62
|
Литва
|
86
|
Камбоджа
|
15
|
Мексика
|
39
|
Египет
|
63
|
Кипр
|
87
|
Швейцария
|
16
|
Беларусь
|
40
|
Португалия
|
64
|
Кыргызстан
|
88
|
Косово
|
17
|
Израиль
|
41
|
Доминиканская Республика
|
65
|
Словакия
|
89
|
Кюрасао
|
18
|
Испания
|
42
|
Финляндия
|
66
|
Болгария
|
90
|
Джерси
|
19
|
Пакистан
|
43
|
Черногория
|
67
|
Грузия
|
91
|
Гонконг
|
20
|
Хорватия
|
44
|
Панама
|
68
|
Новая Зеландия
|
92
|
ОАЭ
|
21
|
Австрия
|
45
|
Ямайка
|
69
|
ЮАР
|
93
|
Британские Виргинские о-ва
|
22
|
Эквадор
|
46
|
Маврикий
|
70
|
США
|
94
|
Каймановы острова
|
23
|
Гондурас
|
47
|
Польша
|
71
|
Дания
|
|
|
24
|
Люксембург
|
48
|
Тайвань
|
72
|
Украина
|
|
TMF Group специализируется на предоставлении бухгалтерских и налоговых услуг для интернациональных компаний. Она имеет свои представительства более чем в 80 странах.