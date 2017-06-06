Рейтинг бухгалтерской сложности

Беларусь заняла 16 место в рейтинге Financial Complexity Index 2017, отражающем сложность соблюдения требований в области бухгалтерского учета и налогообложения в 94 странах мира.

В рейтинге, составляемом голландской компанией TMF Group, исследуемые страны ранжированы в обратном порядке: чем сложнее правила бухучета и налогообложения, тем выше позиция участника.

Для составления рейтинга компания провела анкетирование экспертов, работающих в своих регионах, по 70 вопросам. Они касаются непосредственно правил бухгалтерского учета и налогообложения в разных юрисдикциях, их связи с конкретным бизнесом и рисков, связанных с несоблюдением налогового законодательства. В частности, оценивались частота изменения законодательства, требования к финансовой и налоговой отчетности, в т.ч. к ее хранению, доступность нормативной и иной информации, уровень автоматизации процессов предоставления информации и отчетности. При этом в числе основных факторов, усложняющих работу бухгалтеров, в исследовании числится необходимость вести учет по местным правилам, составлять отчетность на местном языке и в национальной валюте. Место в рейтинге некоторым странам ухудшили особенности фискальной политики, в т.ч. взимание налогов на национальном, региональном и муниципальном уровнях (Италия и страны Латинской Америки), большое число разных налогов и объектов налогообложения (Греция, Турция), специфические особенности документирования, аудита и других процедур (Китай, Индия, Вьетнам).

Финансовая сложность в исследовании сгруппирована по трем ключевым областям: регулирование, знание и технология. По мнению экспертов TMF, множественные уровни налогообложения и темпы законодательных изменений в некоторых юрисдикциях требуют повышенных усилий для соблюдения требований. Применяемые местные знания не только о законодательстве, валюте и языке, могут оказаться жизненно важными для выполнения ваших обязательств по ведению бухучета и налоговой отчетности, считают в TMF. При работе на неоднородном международном рынке знание и понимание местных требований к финансовому соответствию могут стать причинами успеха или неудач трансграничного бизнеса. Поскольку все больше и больше юрисдикций автоматизируют и оцифровывают свои требования к хранению информации и отчетности, для организаций важно повысить уровень соблюдения правил, прозрачности и гибкости для обеспечения высокой эффективности работы и полной реализации делового потенциала.

В результате в десятку стран с самыми простыми правилами вошли Каймановы и Британские Виргинские острова, ОАЭ, Гонконг, Джерси, Кюрасао, Косово, Швейцария, Камбоджа и Катар. Самые сложные правила, по мнению составителей рейтинга, в Турции, Бразилии, Италии, Греции, Вьетнаме, Колумбии, Китае, Бельгии, Аргентине и Индии (см. таблицу).

Беларусь заняла в рейтинге 16 место (между Мексикой и Израилем), опередив на 2 строчки Казахстан (14 место). По мнению TMF гораздо легче вести бухучет и начислять налоги в Украине (72 место), Грузии (67), Кыргызстане (64), Литве (62), Эстонии (61), России (53), Польше (47), Латвии (36), Азербайджане (38 место).

Рейтинг Страна Рейтинг Страна Рейтинг Страна Рейтинг Страна 1 Турция 25 Филиппины 49 Канада 73 Мьянма 2 Бразилия 26 Уругвай 50 Южная Корея 74 Македония 3 Италия 27 Таиланд 51 Никарагуа 75 Австралия 4 Греция 28 Сальвадор 52 Перу 76 Япония 5 Вьетнам 29 Гватемала 53 Россия 77 Швеция 6 Колумбия 30 Венесуэла 54 Румыния 78 Великобритания 7 Китай 31 Ангола 55 Нидерланды 79 Норвегия 8 Бельгия 32 Венгрия 56 Коста-Рика 80 Гибралтар 9 Аргентина 33 Мальта 57 Ливан 81 Словения 10 Индия 34 Чили 58 Ирландия 82 Сербия 11 Франция 35 Парагвай 59 Малайзия 83 Сингапур 12 Боливия 36 Латвия 60 Чехия 84 Лабуан 13 Албания 37 Индонезия 61 Эстония 85 Катар 14 Казахстан 38 Азербайджан 62 Литва 86 Камбоджа 15 Мексика 39 Египет 63 Кипр 87 Швейцария 16 Беларусь 40 Португалия 64 Кыргызстан 88 Косово 17 Израиль 41 Доминиканская Республика 65 Словакия 89 Кюрасао 18 Испания 42 Финляндия 66 Болгария 90 Джерси 19 Пакистан 43 Черногория 67 Грузия 91 Гонконг 20 Хорватия 44 Панама 68 Новая Зеландия 92 ОАЭ 21 Австрия 45 Ямайка 69 ЮАР 93 Британские Виргинские о-ва 22 Эквадор 46 Маврикий 70 США 94 Каймановы острова 23 Гондурас 47 Польша 71 Дания 24 Люксембург 48 Тайвань 72 Украина

TMF Group специализируется на предоставлении бухгалтерских и налоговых услуг для интернациональных компаний. Она имеет свои представительства более чем в 80 странах.