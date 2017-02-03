Регулировщик, заказчик, друг и слон: все грани диалога бизнеса и государства

В текущей пятилетке правительство Беларуси планирует существенно увеличить долю малого и среднего предпринимательства в экономике страны. Для достижения этой цели обещают различные меры поддержки и стимулирования. О том, совпадают ли цели бизнеса и государства, эффективны ли господдержка и диалог делового сообщества с властью, в интервью «ЭГ» рассказывает директор ОДО «Витебский бизнес-­центр» Леонид ШУР.

– В Беларуси часто проводятся различные конференции, форумы, круглые столы, посвященные проблемам раз­вития бизнеса. Насколько ин­тересны и полезны такие мероприятия?

– Какое бы ни было личное ощущение усталости от таких мероприятий или чувство дежавю – а я руковожу центром поддержки предпринимательства (ЦПП) с 1994 года, – они необходимы. Потому что в то же время перманентно предпринимаются меры по усилению регулирования и повышению ответственности биз­неса. Адекватных наказаний за ошибки или бездеятельность никто не получает. Но вопрос «кто виноват?» давно пора заменить вопросом «что делать?».

Очень важно, чтобы пред­ставители бизнеса и власти на равных говорили, слышали друг друга, выполняли совместно выработанные решения.

– Как вы оцениваете эф­фективность диалога биз­неса и государства?

– Процитирую свою книгу «Матрица ШУРА»: есть 4 роли государства – фискал, регулировщик, заказчик и друг. В какую сторону у нас перекос, совершенно понятно. Важно минимизировать негатив и сконцентрироваться на позитиве.

У нас в стране есть Закон «О государственно-частном парт­не­р­стве». Но он работает в узком смысле: дайте денег, решите проблему. Должно быть час­т­но-­государственное парт­нерст­во – постоянное сотрудничество с бизнесом, а не только реализация крупных проектов. И частные интересы хорошо бы ставить на первое место. Ведь именно из них складывается государственный ин­терес.

Диалог у нас есть на национальном уровне, а должен быть на всех уровнях. Тогда появятся платформы бизнеса регионов как свод согласованных предложений, что и как делать. Стратегии областей и других региональных образований, раз­работанные в различных проектах с участием общественных и меж­дународных экспертов, к сожалению, не стали основополагающими документами. Вер­тикаль власти сильнее горизонтали гражданского взаимодействия, а баланс – гораздо лучше.

– Удалось ли, на ваш взгляд, повысить эффективность работы отраслевых и региональных общественно-­консультативных советов с принятием постановления Сов­мина от 5.10.2016 № 802?

– На региональном уровне общественно-­консультативные советы больше полутора лет не работают. Но и ранее они были недостаточно эф­фективны, хотя вместе собирались достойные люди. Не контролировалось исполнение решений предыдущих заседаний, не планировались следующие – они проводились спонтанно и порой сумбурно. Хотя я, возможно, и чрезмерный критик. Но лучше провести мероприятие не идеально, чем не проводить вообще. Можно выработать несложную систему соучастия в под­готовке, проведении и исполнении. В эту работу целесообразно включать и депутатов советов всех уровней, чтобы понимали, какие решения потом принимаются.

– Из года в год бизнес-союзы подают предложения по улучшению деловой среды, часто одни и те же. Но власти принимают лишь некоторые из них, и то обычно с оговорками. Почему это происходит?

– В минувшем году можно было бы отметить двадцатилетие Указа Президента от 19.07.1996 № 262 «О государственной под­держке малого предпринимательства». Прав­да, он утратил силу еще в июле 2009 г., но запомнился тем, что начинался с пункта о признании поддержки малого предпринимательства одной из важнейших задач государства. В сменившем его Указе от 21.05.2009 № 255 такой фразы уже не было. С тех пор много воды утекло, немало красивых обещаний было произнесено и перспективных правовых актов принято. Но есть ощущение если не отката назад, то топтания на месте как минимум. Полной и окончательной победы либерализации экономики, о которой часто говорят, не произошло.

Сегодня действует Закон «О поддержке малого и среднего предпринимательства», принятый еще в 2010 году. Хотя в него с тех пор трижды вносились поправки, он устарел. На мой взгляд, поддерживать среднее предпринимательство не нуж­но. В помощи нуждаются только те, кто желает начать свое дело, и малые бизнесмены со сроком регистрации до года. Исключения могут составлять арендаторы технопарков или инкубаторов с длительными (3 года, максимум 5) инвестиционными проектами. Также ва­жно исключить из категории субъектов предпринимательства организации, имеющие любую долю государственной собст­венности.

Поддерживаю немодернизацию Директивы № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» (это отстояли бизнес-ассоциации), которая выполнена менее чем на 20%. Как, кстати, и Директива № 2 о дебюрократизации. За это ни­кто не поплатился выговором, карьерой или свободой. Сли­шком долго и дорого внедряется элект­ронное государство. Каждая онлайн-­административная процедура должна быть безвозмездной и приводить к сокращению аппарата. Глупо на этом зарабатывать, теряем гораздо больше.

– Как работает современный центр поддержки пред­принимательства в Беларуси? Востребованы ли его услуги начинающими пред­принимателями?

– Витебский бизнес-центр видит свои задачи в следующем – информирование, консультирование, обучение, нетворкинг. Всё опять же привык по своей книге делить на четыре.

Все центры работают по-раз­ному, разные рынки и сервисы. Есть государственные ЦПП при исполкомах, которым передали почти обязательные платные услуги и вменили в обязанность проводить бесплатные консультации и семинары. Есть и частные, фанаты-создатели которых видят в поддержке предпринимательства смысл жизни, как в помощи другим хорошим людям.

Убежден, что центру поддержки пред­принимательства в отличие от сервисной фирмы некорректно специализироваться на платных услугах. Это прерогатива профессиональных коммерческих фирм. Его миссия – бесплатная помощь тем, кто не может заплатить. Например, на платные стар­тап-мероприятия может прийти 5 человек, на бесплатные – от 30 до 70. При этом поддержка предпринимательства ну­жна не абсолютно всем, есть люди со своими компетенциями, связями и ресурсами.

Оплачиваться услуги ЦПП должны из областного бюджета плюс могут быть проекты с иностранной или международной поддержкой, получение которой у нас также крайне зарегулировано. Процедура регистрации грантов на темы, далекие от политики, может быть ускорена в разы.

– В программе на 2016–2020 гг. ставится задача развития инфраструктуры поддержки предпринимательства, создания ЦПП и бизнес-инкубаторов в малых городах. Что, по-вашему, ну­жно для улучшения работы?

– Не разрушать действующую инфраструктуру поддержки предпринимательства принятием новых нормативов. Спрашивать у местного бизнеса, какая именно поддержка ему нужна. Не создавать новые организации из дилетантов, а помочь действующим открыть свои подразделения. Во главу угла предлагаем поставить стартап-движение (форма поддержки пред­принимательства для новичков биз­неса), школьные бизнес-компании, проекты регионального развития (например, социального или экологического характера), интернет-порталы (в т.ч. с дистанционным обучением). То есть то, чем занимается Витебский бизнес-центр.

– Ощущает ли ваш ЦПП реальную поддержку государства?

– В минувшем году впервые, более чем за 10 лет, нам помог облисполком приобрести 3 ноутбука и МФУ. Два года назад такое решение оказалось не исполненным в связи с отсутствием средств. Однако стар­тап-мероприятия, как и другие мероприятия, которые мы проводили, остались неоплаченными. Хотя план по ним мы перевыполнили в 2 раза. Поэтому с нынешнего года ничего не делаем бесплатно без государственной или грантовой под­держки. С 1994 года наш ЦПП занимался благотворительностью, помогая предпринимательству и получая взамен преимущественно благодарности в разной форме. Да и то далеко не всегда.

В отношении организационной или информационной помощи – всегда любые письма, объявления, помещения, даже сбор людей и безвозмездная техника для наших курсов и делового общения. Тут огромное спасибо от всех участников мероприятий, в 2016 году их было 1692.

– Как вы оцениваете условия предоставления финансовой поддержки МСП? Насколько они доступны и эффективны?

– По поводу приоритетов для оказания государственной под­держ­ки. Импортозамещение к ним относиться не может. Это помешает всту­п­лению Беларуси в ВТО. Прямая государственная финансовая поддержка предпринимательства слабо работает в регионах, для стар­тапов, для бизнесов с небольшим залогом. Если посчитать общее количество субъектов, получивших льготное финансирование, и общее число бизнесов, боюсь, доля первых составит менее 1%. Лучше открыть и развивать фондовый рынок, создать условия для частных венчурных инвесторов. Сегодня капиталистом может стать любой гражданин или бизнес – при отсутствии законодательных ограничений. Но требуются еще упрощение условий ликвидации и банкротства, снижение ставок по рублевым депозитам, открытость финансовой информации (декларации и отчетность в Интернете), бизнес-­карты (где что есть и чего где не хватает) и т.д.

– Есть ли у МСП сегодня стимулы для создания новых рабочих мест?

– Целью МСП не является создание рабочих мест или их сохранение. Это для него только средство. И стимулы должны быть внутренними, исходя из амбиций и потенциальных рын­ков сбыта, а не внешними – государственными. Вообще, ос­торожнее надо быть с государственной финансовой под­держкой – она может привести к коррупции.

– Какими должны быть общенациональные и региональные платформы бизнеса и стратегии?

– Я не теоретик. Возможно, это должны быть экшн-планы на один год. Но точно не мутными анализами с туманными перспективами. Бери и делай, не смог – уходи из органов государственного управления без санкций в дальнейшем. Кстати, тема преступления и наказания в деловой сфере актуальна, как никогда. Без немедленной гуманизации законодательства привлечения инвестиций, подъема экономики не произойдет.

– Отражают ли различные рейтинги, например, Doing Business, реальное состояние деловой среды в нашей стране? По каким критериям его оценивали бы лично вы?

– Нет. Главное требование предпринимателей – не мешать. Государственная под­держка больше навредила предприятиям, которые легли и по­тянули за собой успешные бизнесы. Лучше измерять деловой климат индексом экономической свободы. Власть не вправе распоряжаться бизнесом как собственной вотчиной. Государство в экономике хуже четырех слонов в посудной лавке.

СПРАВКА «ЭГ»:

Матрица ШУРА – это квадрат, состоящий из 4 квадратов, в которые помещаются в особом порядке экономические (SWOT-анализ, 4 P) и житейские (4 темперамента) понятия с рекомендациями по получению деловой и личной эффективности.

Автор публикации: Оксана КУЗНЕЦОВА