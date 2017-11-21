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№87 (2094) от 21.11.2017

21 ноября 2017 года

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Охрана труда

Разовые нормы

21.11.2017

Согласно ТК об установлении, замене и пересмотре норм труда работники должны быть письменно извещены не позднее чем за 1 месяц. Требование распространяется на все нормы, в т.ч. временные и разовые. Однако п. 51 Инструкции № 53 установлено, что об установлении временных и разовых норм работники должны быть извещены до начала выполнения работ.

Можно ли предупредить работников об установлении разовых норм менее чем за месяц?

Действительно, ч. 3 ст. 87 ТК установлено, что об установлении, замене и пересмотре норм труда работники должны быть письменно извещены не позднее чем за 1 месяц. Но ст. 87 ТК не детализирует порядок установления временных и разовых норм. В случае необходимости установления временных и разовых норм для работников за 1 месяц выполнение такой работы для нанимателя уже может оказаться ненужным.

Источниками регулирования трудовых и связанных с ними отношений являются не только ТК, но и другие акты законодательства о труде, локальные нормативные акты (ч. 1 ст. 7 ТК). В случае противоречия норм законодательства о труде равной юридической силы применяется норма, содержащая более льготные услов...

Автор публикации: Алексей ШТЕЙНЕР, юрист

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Содержание "Экономической газеты" N 86 за 17 ноября 2017 года
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