Разовые нормы

Согласно ТК об установлении, замене и пересмотре норм труда работники должны быть письменно извещены не позднее чем за 1 месяц. Требование распространяется на все нормы, в т.ч. временные и разовые. Однако п. 51 Инструкции № 53 установлено, что об установлении временных и разовых норм работники должны быть извещены до начала выполнения работ.

Можно ли предупредить работников об установлении разовых норм менее чем за месяц?