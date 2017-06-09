Скачать свежий номер газеты

№43 (2050) от 13.06.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.8771 руб.

2.1048 руб.

Р (100)

3.2929 руб.

Ставка рефинансирования

13.00%

Инфляция

0.30%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

183.82 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№43 (2050) от 13.06.2017

15 июня 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Консультации

Рассчитываться придется самому

09.06.2017

Юридическое лицо – резидент (далее – резидент) заключило договор комиссии с юридическим лицом – нерезидентом (резидент ФРГ), по которому резидент обязуется заключить договор на оказание услуг с юридическим лицом – резидентом Украины. Резидент Украины будет оказывать услуги для резидента. Комитент будет напрямую оплачивать резиденту Украины его услуги. 
Правомерны ли данные расчеты? 

В соответствии со ст. 880 ГК по договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.
Согласно подп. 1.10 п. 1 Указа Президента от 27.03.2008 № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» (далее – Указ № 178) при импорте расчеты по внешнеторговым договорам осуществляются только со счетов импортеров (в т.ч. со специальн...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Менеджмент: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit