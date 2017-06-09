Консультации
Рассчитываться придется самому
Юридическое лицо – резидент (далее – резидент) заключило договор комиссии с юридическим лицом – нерезидентом (резидент ФРГ), по которому резидент обязуется заключить договор на оказание услуг с юридическим лицом – резидентом Украины. Резидент Украины будет оказывать услуги для резидента. Комитент будет напрямую оплачивать резиденту Украины его услуги.
Правомерны ли данные расчеты?
В соответствии со ст. 880 ГК по договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.
Согласно подп. 1.10 п. 1 Указа Президента от 27.03.2008 № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» (далее – Указ № 178) при импорте расчеты по внешнеторговым договорам осуществляются только со счетов импортеров (в т.ч. со специальн...
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