Раскрепощение и стимулирование: как разбудить деловую активность

Комплекс мер по реализации Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утв. постановлением Совмина от 12.01.2017 № 18, содержит 380 пунктов. Собранные в этом документе мероприятия, по мнению правительства, должны решить проблемы, накопившиеся в отечественной экономике, и обеспечить выполнение запланированных на пятилетку показателей.

Наибольший интерес для делового сообщества представляет раздел, посвященный раскрепощению деловой инициативы и формированию благоприятных условий для ведения бизнеса. Правда, такие цели уже неоднократно провозглашались, в т.ч. в Директиве № 4, принятой 6 лет назад. Но многие ее положения, как и мероприятия, включенные в различные программы, не удалось реализовать в 2010–2015 гг. А потому они перекочевали в новые программные документы – с некоторыми поправками, в т.ч. теми, которые неоднократно предлагались биз­нес-союзами, но ранее казались чиновникам несвоевременными или излишними.

Кому много дано – много спросится

Нелегкие времена могут наступить для бюрократии. Правительство планирует уточнить меры административной ответственности должностных лиц правоохранительных (контролирующих, над­зорных) органов за необоснованное вмешательство в законную экономическую и хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования. В республике может появиться оценка эффективности деятельности контролеров по предложенным мерам предупреждения правонарушений, включая предложения, адресованные уполномоченным госорганам, по устранению на законодательном уровне причин их совершения. Предлагается обязать государственные органы выдавать по вопросам, входящим в сферу их деятельности, разъяснения субъектам хозяйствования. При этом в случае полного и добросовестного следования выданным разъяснениям компании к ответственности привлекаться не должны. Это большой шаг вперед по сравнению с расплывчатым обещанием толковать неясности законодательства в пользу бизнеса. Но внедрить в жизнь механизмы, аналогичные знаменитому налоговому рескрипту, распространенному в ЕС, будет непросто и долго. Не случайно на разработку проектов соответствующих законов и указов отводится 2 года.

Уже в I полугодии т.г. обещается пред­ставить проект закона о внедрении системы оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов на условия осуществления пред­принимательской деятельности. Это должно позволить выбрать наиболее эффективные варианты принятия регулятивных решений и устранить возможные негативные последствия применения нормативных правовых актов на ранней стадии их разработки. Напомним, о создании этого механизма говорится давно (см. ЭГ № 40 и 94 за 2015 г., № 40 и 49 за 2016 г.). Но процесс все время затягивается.

Мягче надо с ними

Риски ведения бизнеса в Беларуси могут сократиться. Так, планируется оптимизировать финансовые санкции за незначительные нарушения, расширить практику вынесения предупреждений вместо наложения штрафов для тех, кто привлекается к административной ответственности впервые. Кроме того, предлагается дифференцировать штрафы в зависимости от степени вины и уровня дохода субъектов хозяйствования. К сожалению, проекты таких изменений в КоАП будут готовиться в 2017–2018 гг., а вот проект удвоения штрафов за нарушение налогового законодательства уже на выходе.

Будут подготовлены предложения о декриминализации экономических рис­ков субъектов хозяйствования. Но это не повод расслабиться: весь арсенал главы 25 УК еще в строю, включая ст.ст. 233 (незаконное предпринимательство) и 243 (уклонение от уплаты налогов). Только сейчас создается рабочая группа по подготовке таких предложений, а какими они окажутся и когда будут приняты, пока можно лишь гадать.

На ежегодной основе планируется оптимизировать отчетность с целью сокращения ее количества, перечня показателей, периодичности представления, времени на ее заполнение и представление в государственные органы (организации).

Обещается сократить количество лицензируемых видов деятельности и составляющих виды деятельности работ и (или) услуг, а также видов деятельности, подлежащих обязательной аттестации (сертификации, регистрации) по решению госорганов. Одним из способов решения этой задачи видится передача соответствующих функций саморегулируемым организациям (СРО) субъектов предпринимательской деятельности. Прав­да, для этого потребуется принять наконец закон о таких организациях и создать иные условия для их функционирования. Отметим, что передача некоторых регуляторных функций СРО, как бы либерально она ни выглядела, порой оказывается далеко не столь демократичной и эффективной. Опыт как наших соседей, так и развитых стран показывает, что обеспечить разумное сочетание саморегулирования бизнеса и государственного контроля с учетом не только отраслевых, но и общественных интересов – задача весьма сложная.

Есть в «комплексе» и меры, призванные облегчить бизнесу приобретение и сохранение собственности. В частности, планируется установить перечень оснований для отказа добросовестным арендаторам в приобретении государственного имущества. Еще более привлекательно намерение законодательно закрепить необратимость приватизации государственного имущества и сократить срок исковой давности по приватизационным сделкам до 3 лет.

В 2018–2019 гг. можно надеяться на серьезные сдвиги в сфере валютного регулирования. Среди них – проведение курсовой политики в режиме управляемого плавания, отмена обязательной продажи валютной выручки и целевой покупки иностранной валюты субъектами хозяйствования – резидентами РБ, а также снятие ограничений на открытие счетов в иностранных банках в 2017-2019 гг. Напомним, подобные меры предусмотрены Договором о Евразийском экономическом союзе в качестве шагов по созданию единого рынка капиталов стран – участниц ЕАЭС.

Малым надо помогать…

Много места как в программе на пятилетку, так и в комплексе мер по ее реализации уделяется поддержке малого бизнеса. В частности, в ближайшие годы планируется создать специализированный гарантийный фонд в целях повышения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) к заемным ресурсам. Одновременно обещается поэтапно увеличить к 2020 г. объем средств, направляемых на финансирование мероприятий по поддержке МСП, до 1% от собственных доходов консолидированных бюджетов областей и г. Минска. Помимо материальной поддержки не забыта и интеллектуальная. В 2017–2020 гг. запланировано создание центров под­держки предпринимательства на территории районов с численностью населения свыше 30 тыс. человек, не менее чем 2-кратное увеличение к 2020 г. количества инкубаторов малого предпринимательства, создание специализированного портала, обеспечивающего предоставление исчерпывающей информации по созданию и ведению бизнеса. Кроме того, должен быть сформирован пакет базовых услуг, которые будут предоставляться для начинающего бизнеса центрами поддержки предпринимательства и инкубаторами малого предпринимательства на безвозмездной основе. В каждом городе областного и районного подчинения с численностью населения не менее 6 тыс. человек должны появиться индустриальные площадки (территории с необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой) для организации субъектами МСП производства товаров (работ, услуг) и их реализации.

Вновь создаваемых субъектов хозяйствования на территориях сельской местности и городов (за исключением г. Минска и областных центров) обещается освободить от налога на прибыль на 2 года с даты объявления ими прибыли и налога на недвижимость в течение 2 лет с даты приобретения или создания недвижимости. Такой льготой не смогут воспользоваться компании, созданные в результате реорганизации в форме выделения, разделения или слияния, что в определенной степени должно исключить возможность злоупотреблений в целях налоговой оптимизации. Кроме того, вновь создаваемые субъекты МСП в сфере материального производства будут освобождаться от уплаты НДС при ввозе технологического оборудования. Пока неясно, чем обещанные преференции будут отличаться от тех, которые ранее были введены Декретом от 7.05.2012 № 6 и другими нормативными актами, и какие преимущества и риски они принесут.

…налоги пробьются сами

Неизменно обнадеживает бизнес-сообщество обещание моратория на повышение налоговых ставок и введение новых налогов, сборов (пошлин), иных платежей, за исключением случаев, когда соответствующие обязательства республики предусмотрены международными договорами, и индексации налоговых ставок, установленных в белорусских рублях, в целях их адаптации к инфляционным процессам. Впрочем, это не значит, что в законодательстве не появятся мелкие методологические усовершенствования, позволяющие расширить облагаемую базу по любому налогу. Например, именно такими могут быть последствия массовой оценки недвижимого имущества в целях последующего перехода на исчисление налога на недвижимость исходя из кадастровой стоимости.

Повышение эффективности налоговой системы для стимулирования инвестиционной и инновационной активности предполагает проведение анализа эффективности применения преференциального режима, установленного для Парка высоких технологий, налоговых льгот для научных организаций, научно-технологических парков и внесение предложений о пролонгации срока их действия, а также сохранение преференциальных режимов на территориях сельской местности и малых городов, для Индустриального парка «Великий камень», реализуемых инвестиционных договоров, налоговых льгот для высокотехнологичных и инновационных товаров. По-видимому, IT-сектору вряд ли стоит волноваться за свои знаменитые льготы. Власти намерены в текущем году пролонгировать срок действия преференциального налогового режима ПВТ, а также расширить перечень высокотехнологичных и инновационных товаров, прибыль от реализации которых освобождается от налогообложения.

Многие из пунктов постановления № 18 выглядя давно знакомыми. Но есть и новшество: введение института «налоговых депозитов», стимулирующих вывод доходов и капитала из тени. Речь, по сути, идет о проведении амнистии капиталов, выводимых из тени и возвращаемых из-за рубежа, при условии, что легализуемые деньги будут положены на счета в уполномоченных отечественных банках. Обычно условиями таких мероприятий за рубежом являются конфиденциальность, освобождение от ответственности за прежние «грехи» по уклонению от налогов и ввода капитала, а также обязательство использовать легализованные средства только на инвестиции внутри страны.

Бремя просроченного долга

Особое место авторы «комплекса» вынуждены были отвести вопросам финансового оздоровления реального сектора экономики – ведь неплатежи стали в последнее время одной из главных проблем для многих предприятий страны. Для этого предлагается создать систему оценки фискальных рисков государственных предприятий, в т.ч. подразделения по фискальным рискам в Минфине, разработать информационную базу и инструментарий для их оценки, внедрить квартальную отчетность (мониторинг) о финансовых результатах предприятий и рисках, которая будет публиковаться.

Планируется пересмотр условий предоставления внутренних гарантий в целях минимизации рисков неисполнения заемщиками своих обязательств и наступления гарантийных случаев. Также должны быть подготовлены предложения о реструктуризации кредитной задолженности государственных организаций, приняты меры по сокращению и ликвидации просроченной задолженности потребителей за природный газ, электрическую и тепловую энергию, а также за потребительские товары. Ставится задача снизить в текущем году просроченную внешнюю дебиторскую задолженность и не допускать ее роста впредь, а также принять меры по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) или проведению соответствующих процедур. В АПК эти процессы уже идут. Надо полагать, скоро мы узнаем, какие конкретно меры могут предложить власти для решения проблемы в остальных отраслях.

Значится в этом разделе комплекса и законодательное закрепление обязанности по составлению финансовой отчетности в соответствии с МСФО за госпредприятиями, отвечающими определенным критериям. Однако при этом не уточняется, будут ли использоваться данные такой отчетности для каких-либо управленческих решений.

В отличие от некоторых прошлых программ, в «комплексе» не упомянуты способы «бумажного» улучшения финансового положения предприятий с помощью неначисления амортизации, списания курсовых разниц на доходы/расходы будущих периодов и прочих бухгалтерских манипуляций.

Времени не тратя даром

Принятие программы на пятилетку в конце ее первого года, а комплекса мер по ее реализации – в январе следующего выглядит довольно странно даже для привычной белорусской публики. Впрочем, в 2016 г. правительство успело записать в свой актив 45 выполненных мер, в т.ч создание 4 рабочих групп, совета экспортеров, а также ряд более конкретных действий. К сожалению, большинство из них удалось пока облечь только в форму проектов законов (например, «О несостоятельности и банкротстве», «Об инвестиционных фондах», принятых лишь в первом чтении) или принять только в декабре (как Указ Президента от 30.12.2016 № 508, посвященный решению проблем СЭЗ, упрощение порядка передачи субъектам МСП неиспользуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности государства, для создания производственного бизнеса и новых рабочих мест постановлением Совмина от 15.12.2016 № 1024, оптимизация тарифов на электроэнергию постановлением Совмина от 16.12.2016 № 1035). Вероятно, позднее можно будет оценить эффективность таких мер, как совершенствование порядка залога имущества (постановление Совмина и Нацбанка от 26.08.2016 № 681/21), критерии сохранения госпредприятий в республиканской собственности и порядок определения начальной стоимости продажи предприятий, которые можно передать в частные руки (постановление Совмина от 16.08.2016 № 639), регламентацию отбора проектов ГЧП и проведения конкурсов проектов, финансируемых в рамках госпрограмм, и комплексные предложения по оптимизации системы государственного управления.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ