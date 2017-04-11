Работник не прошел медосмотр: что делать?

Наниматель обязан не допускать к работе (отстранить от работы) в соответствующий день (смену) работника, не прошедшего медицинский осмотр, в установленном законодательством порядке, предписывает ст. 49 ТК.

Отстранение от работы – это временное недопущение работника нанимателем к исполнению предусмотренных трудовым договором обязанностей с приостановлением начисления заработной платы на весь период отстранения.

При отстранении работника от работы должен быть издан приказ, в котором указываются срок и основание отстранения. До издания приказа от работника желательно затребовать письменное объяснение. Это необходимо для того, чтобы установить причину непрохождения медицинского осмотра, которая также имеет значение, поскольку при отстранении работника, который не прошел медицинский осмотр не по своей вине, производится оплата за все время отстранения от работы в размере не ниже 2/3 установлен...