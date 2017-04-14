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№29 (2036) от 14.04.2017

14 апреля 2017 года

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Вопрос-ответ

Работа по договору подряда и выплата недостачи

14.04.2017
Работа по договору подряда и выплата недостачи

Работаю по договору подряда в ООО продавцом.  Должна ли я платить после переучета недостачу?

Продавцом по договору подряда работать невозможно.

Согласно ст. 656 ГК по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы). Работа выполняется за риск подрядчика, если иное не предусмотрено законодательством или соглашением сторон.

Статья 657 ГК говорит о том, что договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

В силу ст. 658 ГК, если иное не предусмотрено договором, работа в...

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