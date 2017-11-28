Энергетика
Протокольные тонкости газовых тарифов
Депутаты Палаты представителей приняли проект закона, предусматривающий ратификацию Протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории нашей страны.
В Протоколе урегулированы вопросы, связанные с поставками газа из России в Беларусь в 2017–2019 гг., и определен план действий в газовой сфере в 2020–2024 гг., когда наступит переходный период к созданию общего рынка газа в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Кроме того, в нем закреплен механизм взаимодействия наших стран по ключевым вопросам сотрудничества в сфере энергетики.
До 1 января 2018 г. должны быть выработаны предложения по программе формирования общего рынка газа ЕАЭС, на основе которых до 1 июля 2019 г. будут внесены изменения в соглашение, предусматривающие определение цены на газ для Беларуси с учетом необходимости создания условий по формированию такого рынка к 1 января 2025 г.
Согласно Протоколу цена на газ для Беларуси с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2019 г. включительно определяется другим протоколом, заключенным между правительством Беларуси и Газпромом. В соответствии с ним цена на газ для нашей страны в текущем году определяется в порядке, установленном указанным межправительственным соглашением, а с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2019 г. – подлежит корректировке с учетом понижающих коэффициентов.
В результате, по информации Минэнергетики, цена на газ, которая для Беларуси во II полугодии т.г. составляет 143,54 USD за 1 тыс. м3, в 2018 г. должна снизиться до 129 USD, а в 2019 г. – до 127 USD.
Как сообщил депутатам первый замминистра энергетики Виктор Каранкевич, экономический эффект для Беларуси от такого снижения составит около 700 млн. USD. Обещается, что сэкономленные средства пойдут на поддержку реального сектора экономики путем снижения тарифов на газ и электроэнергию, в первую очередь – для энергоемких промышленных предприятий – производителей цемента, керамической продукции, листового стекла и азотных удобрений.
Правительство обсуждает и предложение снизить энерготарифы для организаций ЖКХ, осуществляющих производство тепловой энергии для нужд населения, и для энергоснабжающих организаций. «Это позволит получить двойной эффект: уменьшить тарифы для реального сектора экономики, а также снизить себестоимость производства энергии и, соответственно, за счет этого повысить уровень возмещения населением затрат на оказание услуг по энергоснабжению. Это будет своеобразный мультипликативный эффект», – заверил В. Каранкевич.
Другими словами, несмотря на снижение цены на газ, население меньше платить за него, а также за тепло- и электроэнергию не будет.
Автор публикации: Дмитрий КОРШУНОВ
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