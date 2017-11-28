Протокольные тонкости газовых тарифов

Депутаты Палаты представителей приняли проект закона, предусматривающий ратификацию Протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории нашей страны.

В Протоколе урегулированы вопросы, связанные с поставками газа из России в Беларусь в 2017–2019 гг., и определен план действий в газовой сфере в 2020–2024 гг., когда наступит переходный период к созданию общего рынка газа в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Кроме того, в нем закреплен механизм взаимодействия наших стран по ключевым вопросам сотрудничества в сфере энергетики.

До 1 января 2018 г. должны быть выработаны предложения по программе формирования общего рынка газа ЕАЭС, на основе которых до 1 июля 2019 г. будут внесены изменения в соглашение, предусматривающие определение цены на газ для Беларуси с учетом необходимости создания условий по формированию такого рынка к 1 января 2025 г.

Согласно Протоколу цена на газ для Беларуси с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2019 г. включительно определяется другим протоколом, заключенным между правительством Беларуси и Газпромом. В соответствии с ним цена на газ для нашей страны в текущем году определяется в порядке, установленном указанным межправительственным соглашением, а с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2019 г. – подлежит корректировке с учетом понижающих коэффициентов.

В результате, по информации Минэнергетики, цена на газ, которая для Беларуси во II полугодии т.г. составляет 143,54 USD за 1 тыс. м3, в 2018 г. должна снизиться до 129 USD, а в 2019 г. – до 127 USD.

Как сообщил депутатам пер­вый замминистра энергетики Виктор Каранкевич, экономический эффект для Беларуси от такого снижения составит около 700 млн. USD. Обещается, что сэко­номленные сред­ства пойдут на поддержку реального сектора экономики путем снижения тарифов на газ и электроэнергию, в первую очередь – для энергоемких промышленных предприятий – производителей цемента, керамической продукции, листового сте­кла и азотных удобрений.

Правительство обсуждает и предложение снизить энерготарифы для организаций ЖКХ, осуществляющих производство тепловой энергии для нужд населения, и для энергоснабжающих организаций. «Это по­зволит получить двойной эффект: уменьшить тарифы для реального сектора экономики, а также снизить себестоимость производства энер­гии и, соответственно, за счет этого повысить уровень возмещения населением затрат на оказание услуг по энергоснабжению. Это будет своеобразный мульти­пликативный эффект», – заверил В. Каранкевич.

Другими словами, несмотря на снижение цены на газ, население меньше платить за него, а также за тепло- и электро­энер­гию не будет.

Автор публикации: Дмитрий КОРШУНОВ