Прощаемся со старым годом и встречаем новый

– 2016 год был нелегким. Налицо замедление бизнеса во всех отраслях. Несколько активизировались экспортно ориентированные пред­приятия лесной и деревообрабатывающей промышленности. Заметны нехватка оборотных средств у субъектов всех форм собственности, повышение административной нагрузки на бизнес и введение неработающих инструментов, таких как электронные счета-фактуры и национальный портал залогового имущества. Удивление и ощущение неадекватности вызвало существенное укрепление национальной валюты.

Но жизнь продолжается. В 2016 г. наша компания вывела на рынок лизинговые продукты для физических лиц. Существенно вырос интерес частных инвесторов к нашим облигациям, за счет которых мы сегодня преимущественно финансируем свою деятельность.

Считаю, что 2017 год будет тяжелее года уходящего. Можно ожидать существенного ослабления рубля, снижения уровня жизни населения, все труднее будет найти работу. Быть может, ухудшение экономической ситуации заставит власти изменить подходы к управлению экономикой, заняться приватизацией.

Сергей Варивода,

председатель Совета директоров ГК «Интеллект»:

– Итоги уходящего года, безусловно, разочаровали. Никто не рассчитывал на рост авторынка на фоне углубляющегося падения доходов населения и компаний. Однако сокращение продаж новых легковых автомобилей на треть впору называть обвалом. Очевидно, что в целом они составят около 30 тыс. штук, что пока лучше результата 2013 г.

Стремительное сжатие рынка уже привело к закрытию части дилерских автосалонов, в основном в регионах. Этот процесс пока сдерживается резким сокращением ввоза белорусами автомобилей из России напрямую. Это позволило национальным дилерам в основном сохранить уровень продаж предыдущего года. Но «скелетов в дилерских шкафах» накопилось предостаточно. И в наступающем году процесс сокращения, вероятно, ускорится.

Объем продаж новых легковых автомобилей в 2017 г. будет стремиться к 25–27 тыс. единиц. Правда, на фоне общего падения рынка доли отдельных марок изменяются неравномерно. Степень монополизации белорусского авторынка зашкаливает. Это привело к тому, что на 4 марки-лидера приходится более половины продаж, а за пределами «топ-15» доля рынка не превышает 1%. Этого явно недостаточно для существования самоокупаемого бизнеса у автодилера.

К сожалению, давление государства на автобизнес лишь ускорит в наступающем году сокращение рабочих мест в дилерских организациях, что, безусловно, скажется и на самочувствии компаний многих связанных с авторынком видов деятельности.

«Зима» будет долгой – минимум 3 весны. Желаю дилерам удачи, всем гражданам благополучия, а властям мудрости! С Новым годом!

Александр Кириенко,

антикризисный управляющий:

– Уходящий год был насыщен резкими изменениями условий ведения бизнеса, а потому скучать не приходилось. В 2016 г. у многих предприятий стали отчетливо проявляться издержки процесса первоначального накопления капитала и директивного перераспределения собственности. Жаль, что эти факторы негативно влияют и на процесс антикризисного управления как механизма освобождения добросовестного должника от долгов и предоставления не рассчитавшим свои силы бизнесменам возможности нового старта.

В будущем году хочется надеяться на спокойное эволюционное развитие законодательства на благо бизнеса и стимулирование предпринимательских инициатив.

Александр Цыбулько,

председатель Белорусского союза лизингодателей:

– Уходящий год был сложным для лизинговой отрасли с точки зрения как доступности и стоимости кредитных ресурсов, так и инвестиционной активности основной массы лизингополучателей. Снижение платежной дисциплины со стороны лизингополучателей, усложнение отчетности и связанное с этим увеличение трудозатрат впервые за многие годы привело к снижению количества лизинговых компаний на белорусском рынке. Запомнился 2016 год бурным ростом потребительского лизинга. В общем объеме нового бизнеса его доля выросла с 5,9% по итогам 2015 г. до 20% (прогноз) по итогам 2016 г.

В конце 2016 – начале 2017 гг. должны появиться дополнения к Указу № 99, которые дадут дополнительный толчок потребительскому лизингу, в т.ч. жилья. Надеюсь, что продолжится снижение ставки рефинансирования Нацбанка, может быть, появятся программы льготного финансирования лизинга жилья. Думаю, что его объем продолжит расти и станет важным фактором на рынке. Из-за стагнации экономики и отсутствия реформ не вижу предпосылок для активного роста инвестиционного лизинга, так что он, скорее всего, останется на прежнем уровне.

Михаил Дорошевич,

генеральный директор группы компаний «Изовак»:

– 2016 год запомнился мне ростом нашей компании. Он выдался трудным с точки зрения конкуренции, но дал успешные результаты. Мы сумели сохранить старые рынки и выйти на новые. Из событий мировой политики и экономики самое большое впечатление на меня произвела победа Дональда Трампа на выборах в США. В 2017 г. мы рассчитываем закрепиться на европейском рынке и приумножить имеющиеся достижения. Надеемся на рост экономики нашей страны и повышение качества жизни. Мне хотелось бы скорейшего завершения конфликта в Сирии и большей стабильности в мировой политике.

Кирилл Бадей,

заместитель председателя правления ОАО «Белгазпромбанк»:

– Ситуация в экономике Беларуси непростая, обостряются процессы конкуренции, выживают те, кто способен быстрее и креативнее ответить на вызовы рыночной ситуации.

Несмотря на преобладание государственных банков в капитале и активах системы, в этом году особенно остро проявилась серьезная конкуренция. Здесь всегда выигрывает клиент – он получает отличную возможность выбрать нужный банковский продукт либо услугу по справедливой цене. Тем не менее в уходящем году только ленивый не критиковал банки за большую прибыль по сравнению с другими секторами экономики (исключая, пожалуй, сектор IT). Хотя мне трудно представить себе человека, который мечтал бы обслуживаться в убыточном банке.

С другой стороны, на рост эффективности банковской сферы Беларуси исключительно позитивно влияет позиция регулятора, который в течение длительного времени последовательно проводит политику, направленную на внедрение передового опыта, цифровых технологий, МСФО, совершенствование корпоративной культуры управления, риск-менеджмента и внутреннего контроля в отечественных банках.

Именно здоровая конкуренция и профессионализм в сочетании с постоянным развитием позволили банкам страны быть более подготовленными к вызовам сегодняшнего и, надеюсь, завтрашнего дня.

В уходящем году наш банк продолжал адаптироваться к изменениям в экономической ситуации. Мы смотрим в будущее, на основные тренды появляющейся «новой экономики». 2017 год будет не менее сложным, но тем не менее интересным. Акционеры «Белгазпромбанка» приняли стратегический план развития на предстоящие 4 года, и мы будем заниматься его реализацией. Главное для нас – быть максимально полезным финансовым инструментом для своих клиентов, становиться еще более инновационными, как требует стремительно меняющаяся картина мира.

Максим Сологуб,

партнер, адвокат АБ «Сорайнен»:

– 2016 год запомнился в первую очередь серией сделок слияний и поглощений, касающихся белорусской индустрии информационных технологий. Это были как непосредственные приобретения белорусских активов (например, мы консультировали Facebook при приобретении проекта MSQRD весной), так и крупные международные сделки, связанные с переходом прав собственности на различные активы во множестве стран, включая Беларусь. Такой, например, была покупка группой китайских инвестиционных компаний во главе с Shanghai Giant Network Technology Co. компании Playtika Ltd. у Caesars Entertainment Corp. за 4,4 млрд. USD (мы представляли интересы приобретателя в части, касающейся юридической проверки (дью дилидженс) белорусского центра разработки и местных юридических аспектов приобретения контроля над ним). Также много работы досталось нашей практике интеллектуальной собственности. Мы консультировали клиентов в связи со входом на рынок (например, финский Hesburger с его обновленной франшизой в Беларуси) и, чаще чем раньше, – в связи с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности. Для меня лично это был год частых разъездов – в основном в связи с учебой по программе Executive MBA в литовском Baltic Management Institute. Только в Литве, Индии и Штатах я провел в общей сложности дней 70.

Надеюсь, что в 2017 г. рецессия в белорусской экономике закончится и возобновится рост на более здоровой основе. Думаю, что нас ожидает еще не одна сделка с белорусскими IT-активами, а также больше инвестпроектов, создания совместных предприятий с участием западного и китайского капитала. Иностранные инвесторы в таких проектах предъявляют все более высокие требования к качеству корпоративного управления и коммерческих контрактов, защите прав интеллектуальной собственности, управлению рисками. Так что нас ждет участие в интересных взаимодействиях с их белорусскими партнерами в лице владельцев бизнеса, менеджмента предприятий, представителей государственных органов.

Алексей Язенков,

начальник отдела маркетинга Борисовского завода «Металлист»:

– Для меня уходящий год запомнился продолжительными поездками. Поскольку компания растет, каждый месяц приходится выезжать за пределы страны: к клиентам в Казахстане и Испании, на обучение в Москву. Удалось заключить несколько крупных сделок и представить экспозицию в самой крупной сельскохозяйственной выставке в Европе EuroTier-2016.

В новом году ждем еще большей динамики. Нужно еще быстрее меняться, осваивать новые навыки. Для себя я составил программу личностного роста, которую постараюсь выполнить по максимуму.

Лилия Коваль,

вице-председатель ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей»:

– Уходящий год был сложным и неоднозначным для страны, в т.ч. для белорусского бизнеса и МССПиР в част­ности. Можно сослаться на внешние причины, породившие рецессию в экономике, но, полагаю, что внутренних причин было и остается не меньше.

Казалось бы, резко выросло количество площадок для обсуждения проб­лем. Стали активнее создаваться об­щественно-консультативные советы при министерствах, выросло пред­ставительство в них делового сообщества. Но затраченные усилия здесь явно не соответствуют достигнутым результатам. Наши предложения если и выслушиваются, редко учитываются в решениях государственных органов.

Несмотря на обилие обещаний, на практике было слишком мало реальных действий для поддержки малого бизнеса и в целом частного сектора. Порой кажется, что основной принцип, которому следуют нормотворцы: «всякая инициатива наказуема». А потому для решения современных проблем настойчиво применяются старые механизмы, в т.ч. усиление контроля и административной нагрузки на бизнес. Впрочем, растет и налоговое бремя. Например, по нашим подсчетам, компании – члены МССПиР из-за введения повышающего коэффициента к налогам на недвижимость и на землю теряют значительные средства. В среднем любому из членов союза их хватило бы для создания 4 рабочих мест с зарплатой в 600 BYN, закупки месячного запаса сырья и еще на кое-какое оборудование бы осталось. Это позволило бы не только решить задачи развития компаний и роста занятости, но и принесло со временем выгоды всем, в т.ч. государству и обществу. Но законодатели, озабоченные лишь сиюминутной целью пополнения бюд­жета, не замечают, как фискальные меры тормозят рост экономики.

Поэтому желаю всем нам в новом году быть услышанными. Хочется, чтобы коэффициент полезного действия диалога бизнеса и власти увеличился так, чтобы лозунги о развитии МСП, раскрепощении предпринимательской инициативы и улучшении делового климата получили реальное воплощение. Только тогда в стране вырастет и окрепнет класс предпринимателей.

Екатерина Оношко,

директор ООО «Внешаудит»:

– У бухгалтеров и аудиторов каждый год одна мечта – стабильное законодательство и возможность спокойно работать. В уходящем году она, к сожалению, не сбылась. Забот у нас было множество: от традиционных новшеств налогового законодательства до деноминации и введения электронных счетов-фактур. Какие бы важные глобальные цели ни преследовали эти мероприятия, для бухгалтеров это всегда огромный дополнительный объем работы и повышенный риск ошибок, так же как для предприятий – дополнительные расходы, которые не всегда окупаются.

Нам приходится быть особенно внимательными, учитывая, что многие ошибки оборачиваются для субъектов хозяйствования значительными штрафами, а для собственников и руководителей в последнее время – опасностью привлечения к субсидиарной ответственности. Поэтому неприятным сюрпризом в конце года стало сообщение о возможном увеличении штрафов за нарушение налогового законодательства в два раза.

В новом году бухгалтеров и аудиторов ждут новые заботы. Мы получили очередные изменения в Налоговый кодекс – благо, на сей раз вовремя, так что можно было их загодя изучить. Изменения в экономике и законодательстве заставляют подумать о совершенствовании учетной политики – не только как совокупности способов и методов ведения бухучета, но и как важного элемента формирования бизнес-процессов.

Одно из главных событий, ожидаемых в новом году, – легализация в Беларуси Международных стандартов финансовой отчетности и обязанность общественно-значимых организаций составлять и публиковать свою отчетность по МСФО. А потому хочу пожелать своим коллегам успеха в реализации этого важного шага в развитии отечественного бухучета. Также желаю терпения и энтузиазма в освоении нововведений, а пользователям отчетности – умения найти в ней полезную информацию.