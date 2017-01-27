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№7 (2014) от 27.01.2017

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№7 (2014) от 27.01.2017

27 января 2017 года

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Вопрос-ответ

Проценты подразумеваются

27.01.2017

Будет ли считаться кредитный договор заключенным, если в нем не будет предусмотрена ответственность кредитополучателя за не­своевременную уплату процентов за пользование кредитом (установлена ответственность за неисполнение кредитополучателем обязательства по уплате основного долга по кредиту)?

Да, будет.

В соответствии со ст. 137 Банковского кодекса (далее – БК) по кредитному договору банк или небанковская кредитно-финансовая организация (кре­дитодатель) обязуются предоставить денежные средства (кредит) другому лицу (кредитополучателю) в размере и на условиях, определенных договором, а кредитополучатель обязуется возвратить (погасить) кредит и уплатить проценты за пользование им.

В силу абз. 2 и 4 ст. 140 БК условия о сумме кредита с указанием валюты кредита и о размере процентов за пользование кредитом и порядке их уплаты являются существенным ус­ловием кредитного договора.

Таким образом, исходя из сис­темного толкования приведенных норм обязанность по уплате проце...

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