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№6 (2013) от 24.01.2017

25 января 2017 года

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Рейтинги
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Проблеск по шкале коррупции

25.01.2017
Проблеск по шкале коррупции

Беларусь заняла 79 место в очередном Индексе восприятия коррупции (ИВК-2016), составленном международной организацией Transparency International. В прошлогоднем рейтинге наша страна занимала 107 место.

Индекс восприятия коррупции (ИВК) – составной индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных стран, выпускается Transparency International (TI) ежегодно с 1995 года. Индекс рассчитан на основании данных за последние два года (2015–2016), собранных в ходе опросов среди экспертов и предпринимателей по всему миру 12 независимыми организациями, в т.ч. Всемирным банком, Freedom House, Международным институтом управленческого развития и другими.

Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов. Ноль баллов получают страны с самым высоким уровнем восприятия коррупции, 100 – с самым низким.

Первое место в ИВК-2016 разделили Дания и Новая Зеландия (по 90 баллов), второе заняла Финляндия (89 баллов), третье – Швеция (88 баллов).

Среди постсоветских стран наилучших результатов добились Эстония – 22 место (70 баллов), Литва – 38 (59), Грузия и Латвия, разделившие 44 место (по 57 баллов). Армения заняла 113 место (33 балла), На 123 месте оказались Азербайджан и Молдова (по 30).

Беларусь с 40 баллами разделила 79 место с Бразилией, Китаем и Индией. Год назад TI выставила нам всего 32 балла. Теперь Беларусь далеко опередили остальные страны СНГ и ЕАЭС. Так, Россия разделила 131 место с Ираном, Казахстаном, Непалом и Украиной (по 29 баллов), Кыргызстан занял 136 место (28 баллов), Таджикистан – 151 (25), Туркменистан – 154 (22), Узбекистан – 156 (21 балл).

Рейтинг замыкают Северная Корея (12 баллов), Южный Судан (11) и Сомали (10 баллов).

«Результаты этого года еще больше подтвердили связь между коррупцией и неравенством, которые подпитывают друг друга, чтобы создать порочный круг между коррупцией, неравное распределение власти в обществе, и неравномерное распределение богатства», – говорится в сообщении Transparency International, По оценке экспертов организации, более чем в 2/3 из 176 стран зафиксировано падение индекса восприятия коррупции в этом году ниже среднего уровня. «Глобальный средний балл составляет 43, что свидетельствует о повальной коррупции в государственном секторе ряда стран», – заявляют авторы исследования.

Эти тенденции служат питательной средой для популизма: «Когда традиционные политики не в состоянии бороться с коррупцией, люди становятся циничными и обращаются к популистским лидерам, которые обещают разорвать порочный круг коррупции и привилегий». Но их приход не решает проблемы, а лишь усугубляет их. Поэтому в странах с низким рейтингом население страдает от ненадежных и плохо функционирующих государственных учреждений, правоохранительных и судебных органов. Даже там, где приняты антикоррупционные законы, они зачастую слабо применяются, а то и игнорируются. В ряде случаев в результате сговора между бизнесом и политиками миллиарды долларов выкачиваются из национальных экономик, а узкий круг лиц пользуется преимуществами за счет всех остальных. Такая системная коррупция в особо крупных размерах нарушает права человека, препятствует устойчивому развитию и создает предпосылки для социальной изоляции.

Как правило, страны, занимающие верхние позиции в рейтинге, отличаются более высокой степенью свободы прессы, доступа к информации о государственных расходах, регулированием деятельности государственных должностных лиц и независимостью судебной системы. Но это не дает основания для самоуспокоения, предупреждают в TI. Такие страны тоже не застрахованы от закрытых сделок, конфликта интересов, незаконного финансирования и злоупотреблений правоохранительных органов.

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