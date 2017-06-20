Проблемы возмещения расходов на оплату услуг представителей в судах

Судебные расходы включают госпошлину и издержки, связанные с рассмотрением дела, в т.ч. по оплате услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь. Кроме того, подлежат возмещению расходы на оплату услуг представителя по составлению процессуальных документов (например, исковое заявление, ходатайство о приобщении доказательств и т.д.).

Расходы по оплате услуг представителя могут возникать у лица и без непосредственного участия представителя в судебных заседаниях (без наделения его соответствующими полномочиями, в т.ч. на подписание документов), а только лишь при составлении проектов процессуальных документов.

Правовая природа любых судебных расходов отлична от убытков (ст. 15 ГК). В ч. 2 п. 12 постановления Пленума ВХС от 18.12.2007 № 13 «О применении Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь при распределении издержек, связанных с рассмотрением дела в хозяйственном суде» (далее – постановление № 13) указано, что заявление лица, участвующего в деле, о возмещении ему издержек, связанных с рассмотрением...