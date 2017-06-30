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№48 (2055) от 30.06.2017

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№48 (2055) от 30.06.2017

30 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

Признать договор аренды недействительным на будущее время

30.06.2017

Через некоторое время пользования арендованным имуществом и внесения арендной платы одна из сторон договора заявила иск о признании договора аренды недействительным (оспоримая сделка).

Вправе ли суд при рассмотрении соответствующего иска признать договор аренды недействительным на будущее время?

В соответствии с ч. 1 ст. 577 ГК по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. В соответствии с договором аренды на арендодателе лежит обязанность предоставить арендатору объект аренды в пользование (ст. 582 ГК), а на арендаторе – своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату) (ст. 585 ГК).

Сделка является недействительной по основаниям, установленным ГК либо иными законодательными актами, в силу...

Автор публикации: Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ, юрист

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Содержание «Экономической газеты» N 47 за 27 июня 2017 года
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