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№47 (2054) от 27.06.2017

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1.9249 руб.

2.1539 руб.

Р (100)

3.2671 руб.

Ставка рефинансирования

13.00%

Инфляция

0.30%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

183.82 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№47 (2054) от 27.06.2017

28 июня 2017 года

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Актуально
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Приглашаем к сотрудничеству

28.06.2017
Приглашаем к сотрудничеству

Редакция «Экономической газеты» приглашает к сотрудничеству авторов – специалистов в области экономики, законодательства и права, бухучета и аудита, трудовых отношений. Рассмотрим все Ваши предложения. В случае совпадения наших ожиданий и Ваших интересов, материалы будут опубликованы на страницах «Экономической газеты» или размещены на нашем сайте www.neg.by  с выплатой авторского гонорара.

Если наше предложение Вас заинтересовало и у Вас есть готовый материал или Вы хотите получить задание от редакции, то пишите на e-mail: op@neg.by.

Мы открыты для сотрудничества, ответим на  вопросы и ждем Ваших предложений!

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