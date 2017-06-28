Приглашаем к сотрудничеству

Редакция «Экономической газеты» приглашает к сотрудничеству авторов – специалистов в области экономики, законодательства и права, бухучета и аудита, трудовых отношений. Рассмотрим все Ваши предложения. В случае совпадения наших ожиданий и Ваших интересов, материалы будут опубликованы на страницах «Экономической газеты» или размещены на нашем сайте www.neg.by с выплатой авторского гонорара.

Если наше предложение Вас заинтересовало и у Вас есть готовый материал или Вы хотите получить задание от редакции, то пишите на e-mail: op@neg.by.

Мы открыты для сотрудничества, ответим на вопросы и ждем Ваших предложений!