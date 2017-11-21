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№87 (2094) от 21.11.2017

21 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Прием наличных и заполнение книги кассира

21.11.2017

Организация оказывает юридические услуги, которые оплачиваются клиентами непосредственно в месте оказания услуг (в офисе). Наличные принимаются с использованием кассового аппарата, и эта операция оформляется оприходованием денег в операционную кассу организации по приходной ведомости с последующей сдачей выручки в кассу организации бухгалтеру-кассиру по приходному кассовому ордеру.

Кто заполняет книгу кассира, если таких работников несколько и они работают в разные смены?

Согласно п. 14 Положения о порядке использования кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и приема наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр, утв. постановлением Совмина и Нацбанка от 6.07.2011 № 924/16 (далее – Положение № 924/16), на каждую единицу кассового оборудования (за исключением используемого в своей деятельности ИП – плательщиками единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, кассового оборудования, встраивае...

Автор публикации: Отдел налогообложения «ЭГ»

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Содержание "Экономической газеты" N 86 за 17 ноября 2017 года
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