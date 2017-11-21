Прием наличных и заполнение книги кассира

Организация оказывает юридические услуги, которые оплачиваются клиентами непосредственно в месте оказания услуг (в офисе). Наличные принимаются с использованием кассового аппарата, и эта операция оформляется оприходованием денег в операционную кассу организации по приходной ведомости с последующей сдачей выручки в кассу организации бухгалтеру-кассиру по приходному кассовому ордеру.

Кто заполняет книгу кассира, если таких работников несколько и они работают в разные смены?