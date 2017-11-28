Прием наличных и рекламные услуги на дому

Одним из видов деятельности организации являются рекламные услуги (код 73110), которые оплачиваются клиентами непосредственно в месте оказания услуг (на дому у клиентов).

Как правильно принять деньги у клиента и какой документ нужно выдать клиенту как подтверждение оплаты?

Ответ на этот и остальные вопросы получен в главном управлении контроля подакцизных товаров, игорного бизнеса и электронных систем контроля реализации товаров МНС.

Порядок приема наличных при оказании услуг на дому у клиента определен постановлением Совмина и Нацбанка от 6.07.2011 № 924/16 «Об использовании кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и о приеме наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнес...

Автор публикации: Отдел налогообложения «ЭГ»