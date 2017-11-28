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№89 (2096) от 28.11.2017

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№89 (2096) от 28.11.2017

28 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Прием наличных и модернизация кассового оборудования

28.11.2017

Организация оказывает платные медицинские услуги физическим лицам. Услуги оплачиваются путем внесения наличных в кассу учреждения. Кассовый аппарат передан на модернизацию в ЦТО с целью дальнейшего подключения средств контроля налоговых органов (СКНО). Возможности использовать подменный кассовый аппарат у организации нет.

Как оформить прием наличных в кассу и вести записи в кассовой книге? Надо ли на каждый факт поступления наличных в кассу делать одну запись в кассовую книгу или можно в конце рабочего дня записать общую сумму выручки?

Техобслуживание и ремонт кассового оборудования осуществляются ЦТО, с которым у субъекта хозяйствования, использующего кассовое оборудование, заключен договор. Данные договоры заключаются до регистрации кассового оборудования в налоговом органе либо до заключения возмездных гражданско-­правовых договоров между республиканским унитарным предприятием «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» (далее – РУП) и юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями...

Автор публикации: Отдел налогообложения «ЭГ»

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