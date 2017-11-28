Прием наличных и книга кассира в электронном виде

Можно ли вести книгу кассира в электронном виде?

В соответствии с п. 14 Положения о порядке использования кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и приема наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр, утв. постановлением № 924/16, допускается ведение книги кассира с помощью программно-­технических средств при условии обеспечения заполнения всех реквизитов, предусмотренных в форме книги кассира.

При этом листы книги кассира формируются в виде выходной формы «Вкладной лист книги кассира». В п...

Автор публикации: Отдел налогообложения «ЭГ»