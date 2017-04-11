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№28 (2035) от 11.04.2017

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№28 (2035) от 11.04.2017

11 апреля 2017 года

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Вопрос-ответ

Представитель торговый или специалист по продажам

11.04.2017

В организации работают сотрудники на должностях, именуемых «Представитель торговый». В их трудовые обязанности входит заключение договоров на поставку продукции, сбор заявок, возврат дебиторской задолженности.

Согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 006-2009 «Профессии рабочих и должности служащих», утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 22.10.2009 № 125 (далее – ОКРБ 006-2009), и Выпуску 19 квалификационного справочника «Должности служащих, занятых в материально-техническом снабжении, сбыте и заготовках», утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.03.2002 № 50 (далее – Выпуск 19), данная должность относится к категории «Руководители» (код категории – 1). Однако работники, занимающие должности представителей торговых, не имеют подчиненных работников и осуществляют свои функции самостоятельно каждый в своем регионе.

Можно ли в данном случае (если да, то ...

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